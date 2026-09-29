Metallica i Adidas łączą siły! Zobacz wyjątkową kolekcję ubrań na rezydenturę w Las Vegas

1 października 2026 roku rozpocznie się koncertowa rezydentura Metalliki w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Nadchodzące występy amerykańskiej grupy będą odbywać się w formule "No Repeat Weekend", która została zapoczątkowana w 2023 na trasie promującej krążek 72 Seasons. Oznacza to, że każdy z dwóch weekendowych występów będzie posiadał unikalną setlistę. Łącznie zaplanowano 24 występy, między październikiem 2026 a marcem 2027, pod szyldem "Life Burns Faster".

Z tej właśnie okazji muzycy przygotowali dla swoich sympatyków niespodziankę. Zespół oficjalnie ogłosił współpracę z marką Adidas. To zaowocuje wyjątkową kolekcją ubrań. W projekcie połączono kultowe logo Adidas Trefoil z charakterystyczną grafiką i motywami znanymi z twórczości Metalliki.

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W ramach serii pojawią się: t-shirty, koszulki bez ramiączek, bluzy z kapturem, longsleeve'y oraz klasyczne bluzy dresowe. Merch trafi do sprzedaży 30 września. Będzie można go kupić bezpośrednio w specjalnym pop-up shopie zespołu w Las Vegas oraz w sklepach internetowych Metalliki oraz Adidasa.

Z okazji startu rezydentury koncertowej @Metallica w potężnej hali Sphere w Las Vegas, muzycy ogłosili współpracę z marką Adidas. To zaowocuje wyjątkową kolekcją ubrań. W ramach serii pojawią się między innymi: koszulki czy bluzy z kapturem. Piękna kolekcja 😍😍😍 pic.twitter.com/cbCdBVz3qK— Szymon Bijak (@SzymonBijak) September 29, 2026

Metallica nie zamierza zwalniać. W 2027 muzycy ponownie będą koncertować w ramach trasy "M72"

Metallica oficjalnie zapowiedziała nową odsłonę swojej gigantycznej trasy na 2027 rok. Wiadomo już, że muzycy będą koncertować w przyszłym roku w Ameryce Północnej w ramach M72 (przypomnijmy, że Metallica zaczęła tę trasę w 2023).

Formacja, tak jak w poprzednich latach, będzie grać na scenie w kształcie okręgu (lub, jak kto woli, "pączka") z umieszczoną w samym centrum strefą dla fanów, Snake Pit. Perkusja Larsa Ulricha będzie zmieniała swoje położenie, co pozwala członkom Metalliki na stały kontakt z publicznością z każdej strony obiektu.

Przyszłoroczny etap trasy obejmuje 12 stadionowych koncertów, które odbędą się w maju i czerwcu. Pierwszy występ zaplanowano na 8 maja, odbędzie się on w kanadyjskim Vancouver. U boku Metalliki wystąpią natomiast: Limp Bizkit oraz szwedzka formacja Avatar.

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