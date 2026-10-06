Syn Rogera Watersa przejmuje dziedzictwo ojca. Wielkie show z muzyką Pink Floyd w Polsce w 2027 roku!

Dziedzictwo Rogera Watersa w rękach syna. Wielkie show w Polsce

To projekt, w którym dziedzictwo ojca spotyka się z talentem syna. Roger Waters, legendarny twórca Pink Floyd, stoi za zupełnie nową produkcją sceniczną, ale tym razem kluczową rolę na scenie odegra jego syn. To właśnie Harry Waters, wieloletni muzyk koncertowy, pianista i kompozytor, poprowadzi zespół, który zabierze fanów w sentymentalną podróż do świata kultowej muzyki.

W ramach obszernej trasy koncertowej widowisko „Roger Waters Presents LEGACY — A Pink Floyd Show” dotrze również do Polski. Wyjątkowy koncert zaplanowano na 30 maja 2027 roku na warszawskim COS Torwar. Choć za całą koncepcją stoi Roger Waters, to właśnie Harry obejmie funkcję dyrektora muzycznego i lidera zespołu.

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Powrót do złotej ery Pink Floyd

Nowe widowisko to hołd dla najbardziej charakterystycznej muzyki i oprawy wizualnej złotej ery Pink Floyd z lat 1971–1979. Podczas koncertu światowej klasy 10-osobowy zespół wykona utwory z albumów, które zdefiniowały całe pokolenie: „The Dark Side of the Moon”, „Wish You Were Here”, „Animals” oraz „The Wall”.

Wszystko to zostanie zaprezentowane w zupełnie nowej oprawie scenicznej, opracowanej przez zespół Rogera Watersa. Fani mogą liczyć na wizualną retrospektywę obrazów inspirowanych oryginalną twórczością Pink Floyd, z elementami graficznymi wyświetlanymi na ekranach LED o wysokiej rozdzielczości. Harry Waters nie tylko poprowadzi grupę, ale też zasiądzie przy organach B3 i fortepianie, a także zaśpiewa.

Bilety na koncert w Warszawie. Rusza sprzedaż

Wszyscy, którzy chcą zobaczyć na żywo ten niezwykły projekt, muszą zapamiętać kilka ważnych dat. Przedsprzedaż biletów w serwisie Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 8 października, o godz. 11:00.

Dzień później, w piątek, 9 października, o godz. 11:00, wystartuje sprzedaż ogólna. Wejściówki będą dostępne na stronie LiveNation.pl.

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