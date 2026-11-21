Początek lat 90. był bardzo intensywnym okresem w karierze Panów z Guns N' Roses. W lipcu 1990 roku ze składu został wyrzucony Steven Adler, który kompletnie nie mógł sobie poradzić z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Jego miejsce zajął Matt Sorum, który wziął udział w sesjach nagraniowych, których efekty zostały przedstawione na albumach Use Your Illusion I & II, które ukazały się jednego dnia, 17 września 1991 roku. Oba krążki osiągnęły ogromny sukces krytyczny i komercyjny, pojawiły się na nich dwa covery, które zdobyły wielką popularność na całym świecie - Live and Let Die Paula McCartney'a i Wings oraz Knockin' on Heaven's Door Boba Dylana.

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Nieudana era spaghetti

Bardzo szybko okazało się, że podczas tych sesji nagraniowych powstało dużo więcej coverów. Co ciekawe, własne wersje kompozycji innych artystów i zespołów powstały dość spontanicznie, jako forma odreagowania presji, która ciążyła na grupie w związku z nagrywaniem na raz aż dwóch pełnoprawnych albumów. Uznano jednak, że numery te są na tyle dobre i warte uwagi, że powinny ukazać się w ramach oddzielnego projektu.

Na The Spaghetti Incident? złożyły się przede wszystkim nowe wersje klasycznych punkowych i glamrockowych kawałków, w części znanych jedynie zainteresowanym tą sceną muzyczną. Mamy tu nowe wersje numerów, oryginalnie wykonywanych przez Misfits, T. Rex, Soundgarden, ale też The Skyliners, Dead Boys czy Fear. Płyta ukazała się 23 listopada 1993 roku i zadebiutowała na czwartym miejscu Billboard 200, w pierwszym tygodniu sprzedano 190 tysięcy egzemplarzy - krążek poradził sobie gorzej od swoich poprzedników, uznano go jednak za ciekawy, pokazujący zespół z nieco innej, punkowej strony. Krążek wzbudził też nie małe kontrowersje, a członkom Guns N' Roses wprost zarzucano bezczelność, a nawet brak taktu - dlaczego? Sprawdź naszą galerię z ciekawostkami na temat The Spaghetti Incident? na samej górze artykułu!

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