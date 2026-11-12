Oto najlepsze albumy w dorobku zespołu Hey

Formacja Hey powstała w 1992 roku w Szczecinie z inicjatywy gitarzysty Piotra Banacha. Szybko uformował się pierwszy skład, który nagrał debiutancki album Fire. Znaleźli się w nim także: wokalistka Katarzyna Nosowska, gitarzysta Marcin Żabiełowicz, basista Jacek Chrzanowski oraz perkusista Robert Ligiewicz.

Zanim jednak na rynku ukazał się pierwszy studyjny krążek Heya, zespół otrzymał nagrodę od dziennikarzy na festiwalu w Jarocinie, a następnie podpisał kontrakt z Izabelin Studio. W 1993 grupa rozbiła bank za sprawą wspomnianego albumu Fire, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. Zazdrość, Moja i twoja nadzieja czy Teksański.

Nosowska o tym czym jest zdrada / Mellina #52

Krążek sprzedał się, w ciągu pierwszego roku, w nakładzie wynoszącym blisko 300 tys. egzemplarzy. I mówimy tu tylko o oficjalnych wydaniach, a nie tzw. "piratach", które były wówczas w naszym kraju na porządku dziennym. W Polsce zapanowała istna "heyomania", a muzycy bez problemu wyprzedawali największe kluby i hale nad Wisłą.

Hey wydawał kolejne albumy, ale w 1999 roku szeregi zespołu opuścił Banach. Przyszłość grupy zawisła na włosku, ale muzycy zdecydowali się na kontynuowanie działalności. A nowym gitarzystą został Paweł Krawczyk. Szczecińska formacja zyskała drugie życie za sprawą krążka [sic!] (2001).

Łącznie Hey wydał 11 albumów. Dyskografię, na ten moment, zamyka Błysk z 2016 roku. Rok później Hey postanowił zawiesić działalność na czas nieokreślony. Pożegnaniu (tymczasowemu) towarzyszyła trasa koncertowa Fayrant. Od tamtej pory grupa dała kilka występów: w Jarocinie w 2021, w Katowicach dwukrotnie w 2023 z okazji z 30-lecia Fire oraz w 2025 roku w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia.

Czy doczekamy się kolejnych albumów zespołu? Tego nie wiadomo... W oczekiwaniu na dobre wieści, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych płyt w dyskografii Heya.

Na które studyjne albumy zespołu wskazaliśmy? Dowiecie się tego z galerii:

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