Jack Black wskazał najlepszego wokalistę heavymetalowego wszech czasów! Aktor we wzruszających słowach opowiedział o legendzie

Jack Black to fan rocka i muzyki metalowej. To wiadomo nie od dziś. Nie tak dawno wspomniany gwiazdor postanowił ujawnić, kto jego zdaniem jest najlepszym wokalistą w historii ciężkich brzmień.

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Podczas tegorocznej edycji charytatywnego turnieju kręglarskiego Bowl for Ronnie, który odbył się 12 listopada 2026 roku w Kalifornii, Black po raz kolejny oddał hołd Ronniemu Jamesowi Dio.

Przypomnijmy, że wokalista miał przebogatą karierę muzyczną. Śpiewał w formacji Elf, współpracował z Ritchie'em Blackmore'em w jego Rainbow, był także członkiem Black Sabbath. Ponadto w 1982 powołał do życiw własny zespół Dio. Wokalista zmarł w 2010 roku na raka żołądka, miał 67 lat.

Ronnie wciąż jest niekwestionowanym mistrzem, najlepszym wokalistą heavymetalowym wszech czasów. Piękny głos, piękny duch, piękny człowiek. Miał ok. 152 centymetrów wzrostu, ale jakże niesamowitą duszę zmieścił w tym ciele. Legenda! Tęsknię za nim –przyznał Black.

Jack Black przypomniał również historię swojej znajomości z legendą metalu. Wszystko zaczęło się od utworu Dio na debiutanckiej płycie duetu Tenacious D. Black i Kyle Gass zaśpiewali w nim o tym, że wokalista jest już stary i powinien przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. Nie był to jednak atak, lecz pełen uwielbienia hołd. Później muzycy wystąpili gościnnie w teledysku do utworu Push, z albumu Killing the Dragon od Dio. Natomiast kilka lat później legendarny wokalista odwdzięczył się gościnnym udziałem w kultowym filmie Tenacious D: Kostka przeznaczenia.

–Miał świetne poczucie humoru. Ale to był też list miłosny do Ronniego, ponieważ wywarł na mnie ogromny wpływ. Po prostu uwielbiam słuchać jego głosu i mieliśmy okazję razem współpracować –podsumował Black.

Ronnie James Dio wskazał dawniej swoje ulubione klasyki rocka i metalu: