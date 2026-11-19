Slipknot gotowy na podwójny album?! Shawn "Clown" Crahan: "Weszliśmy na inny poziom"

Fani Slipknot z niecierpliwością wyczekują następcy wydanego w 2022 roku albumu The End, So Far. Zwłaszcza po tym, jak z formacją rozstał się DJ Sid Wilson. Mimo zmian personalnych w zespole atmosfera w studiu ma być lepsza niż kiedykolwiek, o czym w najnowszym wywiadzie dla magazynu Rock Sound opowiedział Shawn "Clown" Crahan.

Wiadomo na pewno, że amerykańska formacja Slipknot przy nowym wydawnictwem pracuje z producentem Mattem Wallace'em, który w przeszłości działał m.in. z Faith No More.

JARO - Slipknot

Dotarliśmy do ósmego albumu i mogę wam obiecać, że on się ukaże. Mogę oficjalnie powiedzieć, że napisaliśmy do tej pory mnóstwo piosenek. Mamy ogromną liczbę utworów, do których Corey [Taylor, wokalista - przyp. red.] zaśpiewał już robocze wersje demo. Nie przewidzieliśmy tego, co się wydarzyło – czyli nagrywania bez wysiłku i czystej frajdy. Każdy w zespole chce jamować i przynosić muzykę. Eloy [Casagrande, perkusista] z potężną siłą napędza tę maszynę, a kiedy robisz coś takiego ze starymi wyjadaczami, oni się uśmiechają i po prostu chcą grać –powiedział muzyk.

Clown dodał także, że udało się stworzyć tyle utworów, że spokojnie mógłby wyjść z tego podwójny album. Czy tak się stanie? Tego współzałożyciel Slipknota nie chciał bynajmniej zdradzić.

–Robimy dokładnie to, na co mamy ochotę. Nie sądzę, żeby ludzie byli gotowi na to, co stworzyliśmy, bo nawet my mówimy, że przeszliśmy na wyższy poziom. To prawdopodobnie zajmie słuchaczom trochę czasu, ponieważ płyta składa się z długich utworów i jest zdecydowanie albumem dla muzyków –podsumował.

Pozostaje więc teraz tylko czekać na oficjalną datę premiery całości.

Nowy utwór grupy wywołał kontrowersje wśród fanów. Ten singiel jednak... nie trafi na nadchodzący album

Na początku września tego roku amerykańska grupa opublikowała, dość niespodziewanie, premierowy singiel zatytułowany Arsenal. Całość, rzecz jasna, wywołała gorącą dyskusję w sieci wśród fanów. I przy okazji zebrała sporo negatywnych recenzji.

Na jego temat wypowiedział się gitarzysta Jim Root. –"Arsenal" to utwór, który mogliśmy szybko wypuścić, podczas gdy wciąż pracujemy nad resztą płyty. Nie jest on do końca reprezentatywny dla pozostałych kawałków –napisał muzyk na Instagramie. Co najciekawsze: muzyk dodał, że Arsenal nie trafi na nadchodzący album.

Oto ciekawostki o albumie We Are Not Your Kind od formacji Slipknot: