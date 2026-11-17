Serial "Ranczo. Zemsta wiedźm" wraca na ekrany. Jak zmieniły się Wilkowyje po dekadzie?

Fani produkcji TVP musieli wykazać się ogromną cierpliwością, wypatrując kolejnej wizyty w Wilkowyjach. Nadchodząca, jedenasta już odsłona tego niezwykle popularnego serialu otrzymała podtytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm" i zamknie się w sześciu odcinkach. Fabuła przeniesie odbiorców w czasie o dokładnie dziesięć lat do przodu względem wydarzeń znanych z poprzednich serii. Choć upływ dekady przyniósł ze sobą szereg istotnych zmian, to doskonale znani mieszkańcy serialowej miejscowości zupełnie nie zatracili swojego dawnego temperamentu.

W nowych odcinkach grany przez Cezarego Żaka Paweł Kozioł będzie powoli kończył swoją drugą kadencję na fotelu prezydenta. Jednym z kluczowych elementów scenariusza stanie się pytanie o dalsze losy bohatera po złożeniu najwyższego urzędu w państwie. W tym samym czasie pełnię władzy nad Wilkowyjami przejmie przebiegły Czerepach, w którego wciela się Artur Barciś. Polityk obejmie funkcję premiera i w trosce o własne interesy zacznie zaprowadzać tam swoje bezwzględne porządki. Nowy szef rządu zacznie poruszać się w asyście funkcjonariuszy SOP, a jego radykalne kroki poskutkują nawet wprowadzeniem w Wilkowyjach stanu wojennego, co zwiastuje poważne konsekwencje.

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Artur Barciś jako Czerepach za kratami i Ilona Ostrowska jako Lucy. Kto dołączy do obsady "Rancza"?

Udostępnione właśnie kadry z jedenastej serii "Rancza" natychmiast wywołały falę domysłów wśród najwierniejszych miłośników produkcji. Jedna z fotografii prezentuje bowiem postać Czerepacha znajdującego się bezpośrednio za kratami, co rodzi pytania o to, czy polityk faktycznie odpowie za swoje występki. Choć widoczne zabezpieczenia przypominają raczej zwykłą kratę chroniącą sklepową witrynę, to samo ujęcie skutecznie rozbudziło ogromne nadzieje wśród oglądających.

Internauci od razu zwrócili uwagę na ten wymowny kadr i podzielili się swoimi wrażeniami w sieci. W jednym z komentarzy czytamy: „Wredny polityk za kratkami... ile osób o tym by marzyło”.

Wśród opublikowanych materiałów nie zabrakło również odtwarzanej przez Ilonę Ostrowską postaci Lucy, której dalsze losy bez zmarłego Kusego, granego niegdyś przez Pawła Królikowskiego, niezwykle mocno nurtują publiczność. Na udostępnionym ujęciu szeroko uśmiechnięta bohaterka otwiera na oścież okno swojego dworku. Taki gest może stanowić dla widzów wyraźny sygnał nowego otwarcia w jej życiu oraz szansy na odnalezienie szczęścia.

Sześć finałowych odsłon "Rancza" wprowadzi na ekrany także zupełnie nowych bohaterów. W fabule zadebiutuje między innymi mieszkający na co dzień w Australii kuzyn Stacha Japycza o imieniu Ignacy, a w tę postać wcieli się wybitny aktor Daniel Olbrychski.

Uwagę przykuwa również ujęcie przedstawiające stałych bywalców kultowej ławeczki pod sklepem. Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie przesadzą z nocnymi rozmowami oraz spożyciem trunków, ponieważ nastanie poranka zastanie ich pogrążonych we śnie dokładnie w tych samych miejscach, w których wcześniej siedzieli.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że zbliżająca się kontynuacja losów mieszkańców Wilkowyj już teraz generuje wśród widzów ogromne emocje. Świeża porcja fotografii z planu zdjęciowego tylko dodatkowo podgrzewa atmosferę oczekiwania na premierę.

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Ranczo. Zemsta wiedźm. Oto oficjalny zwiastun!