Piotr Ligienza w serialach i teatrze. Kim jest popularny aktor?

Urodzony 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie Piotr Ligienza realizuje się w Polsce jako aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy. Swój debiut na deskach Starego Teatru zaliczył w 2004 roku, a dwanaście miesięcy później odebrał dyplom ukończenia krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Przez długi czas współpracował z warszawskimi placówkami, występując między innymi w Teatrze Powszechnym i Teatrze Polonia. Widzowie kojarzą go z ról w produkcjach takich jak „RH+”, „Na dobre i na złe”, „Pierwsza Miłość” oraz „Barwy Szczęścia”. Artysta wciąż aktywnie pracuje w dubbingu i regularnie pojawia się na scenach teatralnych w całym kraju.

W życiu prywatnym spełnia się jako mąż oraz ojciec dwójki pociech.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

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Przełomem w jego karierze okazał się angaż w trzecim sezonie serialu „Ranczo”, gdzie zagrał postać Fabiana Dudy. Wykreował tam wizerunek wykształconego urzędnika w gminie Wilkowyje, który początkowo pełnił funkcję prawej ręki wójta Kozioła, a z czasem awansował na stanowisko sekretarza. Sympatię publiczności zyskał dzięki uczciwości i pracowitości swojego bohatera oraz wątkowi romantycznemu z córką wójta, Klaudią Kozioł. Rozmawiając z serwisem VOX FM, odtwórca tej roli zaznaczył, że reżyser Wojciech Adamczyk wymagał od obsady ścisłego trzymania się tekstu scenariusza.

„Ta postać się na pewno zmieniła na przestrzeni lat. Pamiętam, jak właśnie Wojtek Adamczyk mocno tego pilnował - żeby trzymać się tego, co jest właśnie w linii tekstu, mieć zaufanie do tego scenariusza. A jako że mieliśmy zaufanie do Wojtka, no to po prostu realizowaliśmy. Miał rację. Scenariusz był partyturą, więc po prostu super było wypowiadać te słowa” – powiedział Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.

Wyszło na jaw, że Piotr Ligienza dysponuje niezwykle rzadką pamiątką z planu zdjęciowego, ponieważ w swoim rodzinnym domu zgromadził archiwalne scenariusze produkcji.

Wszystko to trzymam. Trzymam to po prostu sam dla siebie. Chciałem to gdzieś podarować, może na jakąś licytację, coś w ten deseń, ale kiedy było jeszcze w trakcie emisji tych odcinków, to usłyszałem, że może lepiej nie, bo nie wszystkie sceny ze scenariusza weszły i tak dalej. Żeby to zostawić, zachować. Nic z tym nie zrobiłem, po prostu zabezpieczyłem i mam to do tej pory! – wyznał aktor portalowi VOX FM.