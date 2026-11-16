Robert Pattinson zastąpi Daniela Craiga jako nowy agent 007

Wieloletnie domysły właśnie dobiegły końca, ponieważ Amazon przekazał wyczekiwaną od dłuższego czasu przez miłośników serii wiadomość. Wiadomo już, że Robert Pattinson wcieli się w postać Jamesa Bonda. Czterdziestoletni gwiazdor, kojarzony między innymi z produkcji „Zmierzch”, „Batman” oraz „Odyseja”, otwarcie wyraża swój entuzjazm po otrzymaniu tego angażu i komentuje krótko: „To zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu”.

Dyskusje dotyczące tego, kto zostanie kolejnym agentem 007, trwały nieprzerwanie od 2021 roku, czyli od momentu wejścia do kin filmu „Nie czas umierać”, w którym po raz ostatni wystąpił Daniel Craig. Przez ten czas w mediach pojawiało się mnóstwo rozpoznawalnych nazwisk potencjalnych kandydatów. Ostatnie publikacje stawiały na pierwszym miejscu właśnie Roberta Pattinsona, a teraz te doniesienia znalazły ostateczne potwierdzenie.

Zgodnie z doniesieniami stacji BBC, platforma Amazon ogłosiła tę decyzję 16 listopada 2026 roku dokładnie o godzinie 16.00 czasu polskiego. W mediach społecznościowych na oficjalnym koncie poświęconym przygodom Jamesa Bonda opublikowano fotografię wybranego aktora. Zdjęciu towarzyszyło krótkie wideo opatrzone jednoznacznym hasłem: „Tożsamość potwierdzona”.

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Robert Pattinson komentuje przyjęcie roli Jamesa Bonda

Brytyjski gwiazdor otwarcie przyznaje, że ten angaż ma dla niego ogromne znaczenie. W specjalnym komunikacie, który przytoczył magazyn „Variety”, aktor nazwał zagranie agenta 007 niezwykłym wyróżnieniem.

„James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 to zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z całym fantastycznym zespołem” – oświadczył Robert Pattinson.

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W sprawie obsady wypowiedział się także Denis Villeneuve, który wyreżyseruje najnowszy film o brytyjskim szpiegu. Twórca wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że to właśnie Pattinson otrzymał tę rolę.

„Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wspaniałym aktorom, którzy dołączyli do nas w tej podróży. Otaczały nas niezwykłe talenty, jednak 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością witam Roberta Pattinsona w roli nowego Jamesa Bonda. Ma on ponadczasową duszę 007, a jednocześnie wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy” – powiedział cytowany przez stację BBC reżyser.

Nowy odtwórca przejmuje słynną kreację po Danielu Craigu, który zagrał w pięciu odsłonach cyklu, kończąc swoją przygodę w 2021 roku obrazem „Nie czas umierać”. Stacja BBC zwraca uwagę, że w oficjalnej historii kinowej serii Robert Pattinson zostanie siódmym aktorem grającym agenta 007. Wcześniej tę ikoniczną postać kreowali między innymi Sean Connery, Roger Moore oraz Pierce Brosnan.