Koty wolą zwykłe kartony od drogich legowisk. Stoją za tym naturalne instynkty

Pudełka gwarantują kotom niezbędne poczucie bezpieczeństwa . Zwierzęta zyskują w nich azyl do odpoczynku i mogą dyskretnie obserwować domowników z ukrycia.

. Zwierzęta zyskują w nich azyl do odpoczynku i mogą dyskretnie obserwować domowników z ukrycia. Tektura świetnie izoluje od zimnej podłogi, a ponadto pomaga utrzymać ciepło wytwarzane przez ciało samego zwierzaka.

samego zwierzaka. Zwykłe opakowanie po przesyłce doskonale sprawdza się podczas zabawy. Wycięcie w nim dodatkowych otworów oraz schowanie w środku myszki lub piłeczki uatrakcyjni pupilowi wolny czas.

uatrakcyjni pupilowi wolny czas. Zostawianie kotu pudełek jest wskazane, o ile usuniemy z nich plastik, taśmy, zszywki i ostre krawędzie. Należy jednak pamiętać, że ciągłe przesiadywanie w ukryciu i unikanie ludzi bywa objawem choroby lub silnego stresu.

Dlaczego koty wchodzą do kartonów? Chodzi o bezpieczeństwo

Możliwość schowania się jest dla tych czworonogów niezwykle istotna. Choć domowe mruczki nie muszą już polować ani uciekać przed drapieżnikami, wciąż kierują się wieloma pierwotnymi instynktami. Przebywanie w zamkniętej przestrzeni sprawia, że czują się niewidoczne i mogą swobodnie kontrolować sytuację w pokoju.

Wszelkiego rodzaju szuflady, ciasne wnęki, pudełka czy kartony pełnią funkcję bezpiecznej bazy. Kot spokojnie w nich wypoczywa, śledzi ruchy domowników i wyskakuje na zewnątrz, gdy tylko coś przykuje jego uwagę. Zwierzęta te celowo szukają wąskich miejsc osłaniających boki ciała, ponieważ mogą się w nich bardzo wygodnie ułożyć.

Koty wybierają tekturowe pudełka ze względu na ciepło

Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem okazuje się odpowiednia temperatura. Koty wprost przepadają za dogrzewaniem się, a tekturowe ścianki skutecznie zatrzymują ciepło oddawane przez organizm zwierzaka. Małe wnętrze kartonu nagrzewa się znacznie szybciej niż obszerne i całkowicie otwarte posłanie. Co więcej, sama tektura doskonale oddziela pupila od ciągnącego z podłogi chłodu. Odpowiednio dopasowany rozmiar opakowania pozwala kotu zwinąć się w ulubiony kłębek i zapaść w głęboki sen.

Karton dla kota jako idealna kryjówka do zabawy

Zamiłowanie do tekturowych opakowań nie wiąże się jednak wyłącznie z drzemką. Zwykłe pudełko bardzo często staje się centrum kociej rozrywki oraz punktem obserwacyjnym. Czworonogi uwielbiają przecież bezpiecznie kontrolować teren, czaić się na wyimaginowaną ofiarę i nagle wyskakiwać z zasadzki. Właściciel może łatwo stworzyć pupilowi świetną zabawkę, wycinając w ściankach kilka dziur albo wrzucając do środka ulubioną myszkę czy piłeczkę. Taki domowy wynalazek zazwyczaj wygrywa z gotowymi gadżetami ze sklepów zoologicznych.

Bezpieczny karton dla kota. Kiedy zachowanie pupila powinno niepokoić?

Udostępnianie kotom kartonów to świetny pomysł, jeśli tylko zadbamy o kwestie bezpieczeństwa. Pudełko musi być czyste i pozbawione zszywek, taśm klejących, ostrych krawędzi czy kawałków plastiku, które zwierzak mógłby przypadkowo połknąć. Równie ważne jest odpowiednio szerokie wejście gwarantujące swobodne wchodzenie oraz wychodzenie. Samo korzystanie z takiej kryjówki jest całkowicie naturalne. Czujność właściciela powinno jednak wzbudzić nagłe unikanie kontaktu, utrata zainteresowania otoczeniem i spędzanie większości dnia w zamknięciu. Takie zachowanie często zwiastuje problemy zdrowotne lub silny stres, co wymaga pilnej konsultacji z weterynarzem.

Warto wspomnieć o wnioskach, do jakich doszli naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie badający zachowanie kotów w schroniskach. Okazało się, że czworonogi mające dostęp do pudełek wykazywały znacznie mniej oznak stresu i dużo szybciej adaptowały się w nowym miejscu. Dowodzi to, że niepozorny karton odgrywa w kocim życiu niezwykle ważną rolę.