Kot nagle biega po mieszkaniu jak szalony. Takie zachowanie ma swoje konkretne przyczyny

Krótkie i gwałtowne wybuchy energii to naturalne zachowanie mruczków, które w języku specjalistycznym określa się jako zoomies lub FRAP.

Zwierzęta urządzają dzikie gonitwy, ponieważ muszą rozładować energię po długim śnie i zrealizować swój instynkt łowiecki .

. Właściciele nie muszą się martwić, jeśli kot po chwili się uspokaja, ma normalny apetyt i bez problemu załatwia się w kuwecie .

. Opiekunowie powinni jednak zwracać uwagę na nietypowe objawy u starszych kotów oraz zapewniać im urozmaicone otoczenie i regularną dawkę zabawy.

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Co oznacza kocia głupawka i czym jest zjawisko zoomies

Nagłe ataki wzmożonej aktywności u domowych mruczków określa się angielskim słowem zoomies. W nomenklaturze fachowej zjawisko to funkcjonuje jako FRAP, co rozwija się jako frenetic random activity periods. Chodzi o krótkie epizody intensywnego ruchu, podczas których pupil skacze, pędzi przed siebie i błyskawicznie zmienia kierunek biegu. Zwierzęta w ten sposób często pozbywają się nadmiaru sił zmagazynowanych w trakcie długiego snu. Kluczową rolę odgrywa tu również pierwotny instynkt łowiecki. Jako że koty wykazują największą naturalną aktywność o poranku oraz o zmierzchu, to właśnie w tych porach właściciele najczęściej są świadkami szaleńczych gonitw.

Kot biega jak szalony po domu. Kiedy udać się do weterynarza

Szaleńczy bieg po pokojach z reguły nie wymaga żadnej reakcji ze strony człowieka, o ile pupil szybko wraca do równowagi, normalnie przyjmuje posiłki, śpi i bez przeszkód korzysta z kuwety. Należy jednak zachować czujność i sprawdzić, czy tym zrywom nie towarzyszą inne symptomy. Alarmujące powinny być oznaki bólu, dezorientacja, głośne i ciągłe miauczenie, problem z wyciszeniem się oraz nagła zmiana zachowania u starszego kota. W takich przypadkach niezbędna jest wizyta u lekarza weterynarii. Właściciel może też samodzielnie regulować aktywność czworonoga, organizując mu krótkie zabawy z użyciem wędki lub przedmiotów przypominających ofiarę. Takie działanie doskonale stymuluje zwierzaka i pozwala mu zaspokoić potrzeby łowieckie.

Jak rozładować energię kota w mieszkaniu przez zabawę

Regularnie powtarzająca się kocia głupawka to sygnał, by przeanalizować harmonogram dnia czworonoga. Mruczki oprócz cichego kąta do snu potrzebują także wysiłku fizycznego oraz bodźców intelektualnych. Warto wpleść w codzienny grafik kilka krótkich sesji zabawy, najlepiej tuż przed podaniem jedzenia lub przed wieczornym spoczynkiem. Doskonale nadają się do tego specjalne tunele, piłeczki, wędki, tekturowe pudełka służące za kryjówki oraz zabawki kryjące w środku smakołyki. Dobrym rozwiązaniem jest też wzbogacenie domowej przestrzeni poprzez montaż ściennych półek do wspinaczki lub postawienie drapaka. Taki zabieg sprawia, że nawet niewychodzący z domu pupil ma szansę na realizację swoich naturalnych zachowań.