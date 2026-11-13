Dokończysz najlepsze teksty Wójta i Prezydenta z "Rancza"? Spróbuj się w quizie dla najwierniejszych fanów serialu i Pawła Kozioła!

W serialu Ranczo, przez niemal dokładnie dziesięć lat emisji dosłownie zaroiło się od świetnie napisanych, a kolejno odegranych przez czołowych polskich aktorów i aktorki postaci. Uznaje się jednak, że tych głównych bohaterów było łącznie czworo.

Pierwszą była oczywiście Lucy Wilska, w którą wcielała się przez te wszystkie lata Ilona Ostrowska. U jej boku wiernie trwał przez cały czas emisji produkcji oczywiście jej późniejszy mąż i ojciec jej córki, Kusy, którego grał nieżyjący już Paweł Królikowski. Główną obsadę dopełnia jeszcze jeden aktor, który jednak w produkcji wcielał się w aż dwóch bohaterów. Mowa oczywiście o Cezarym Żaku, który stworzył kultowe już postacie różniących się od siebie pod niemal każdym względem Pawła i Piotra Koziołów, czyli odpowiednio Wójta - a późniejszego senatora i Prezydenta RP - i Proboszcza (a kolejno Biskupa) Wilkowyj.

Cezary Żak na planie Rancza

Przekonaj się w quizie, czy rozpoznasz kultowe teksty Pawła Kozioła z "Rancza"!

Pod wieloma względami postacią wyjątkową był z pewnością Paweł Kozioł. Niezbyt udolny Wójt Wilkowyj od zawsze miał chrapkę na władzę, a z czasem jego ambicje stały się większe, niż jedynie lokalne. Tym samym w szóstym sezonie były już Wójt został Senatorem RP, a kolejno został przewodniczącym partii o nazwie Polska Partia Uczciwości. Po okresie senatorowania przyszedł czas na bycie posłem - aż w końcu wzięcie udziału w wyścigu na najwyższy urząd w naszym państwie, czyli Prezydenta. W ostatnim odcinku Rancza okazało się, że, Paweł Kozioł wybory rzeczywiście wygrał!

Jakim był prezydentem? O tym przekonamy się już w grudniu, gdy rozpocznie się emisja ostatniego, 11. sezonu Rancza: Zemsty Wiedźm! Tymczasem rozwiąż nasz quiz - pamiętasz najlepsze teksty Pawła Kozioła?

Zdobądź 10 punktów w quizie: