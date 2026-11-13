Beno Otręba z Dżemu przerwał milczenie. Smutne wyznanie legendarnego basisty o powrocie na scenę

11 listopada 2025 roku formacja Dżem zagrała we wrocławskiej Hali Stulecia w ramach wRock for Freedom. Był to, bez dwóch zdań, wyjątkowy koncert, jak się później okazało. Właśnie wtedy po raz ostatni na scenie pojawił się basista Beno Otręba.

Muzyk następnie wycofał się z życia koncertowego z powodu problemów zdrowotnych. Ostatnio współzałożyciel Dżemu opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis z okazji rocznicy wspomnianego koncertu.

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Muzyk przyznał wprost, że powrót do grania na żywo wciąż stoi pod olbrzymim znakiem zapytania.

Nie wiem czy jeszcze kiedyś będzie mi dane stanąć przed Wami i zagrać dla Was. Na razie nie jestem jeszcze gotowy na takie przeżycie, które na pewno odbiłoby się negatywnie na moim zdrowiu. Czekam na ten moment, kiedy będzie to możliwe, w sprzyjających okolicznościach i odpowiedniej konfiguracji –przekazał Beno Otręba we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Przypomnijmy, że na początku września tego roku basista wypuścił oświadczenie w sieci, w którym stanowczo uciął plotki w temacie swoich problemów zdrowotnych. W pewnym momencie w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się nieprawdziwe doniesienia sugerujące, że Otręba zmaga się z chorobą Alzheimera lub postępującą demencją. Muzyk nazwał je "kłamliwymi i wyssanymi z palca". –Zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły mnie do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie –wyjaśnił.

Obecnie na scenie zastępuje go Janusz Frychel, muzyk znany głównie z występów w zespole Gang Olsena.

Kolejne smutne wieści od zespołu Dżem. Adam Otręba zwrócił się do fanów w specjalnym nagraniu

6 listopada 2026 na profilu zespołu pojawiło się nagranie wideo od Adama Otręby, gitarzysty i młodszego brata basisty. Poinformował on, że na najbliższych koncertach zabraknie go na scenie. –Jestem po zabiegu operacyjnym. Potrzebuję czasu na powrót do pełni sił, aby znów móc stanąć na scenie. Do zobaczenia –przekazał muzyk.

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