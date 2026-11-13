Poruszające pożegnanie na nowej płycie U2. To ostatnie nagranie Dolly Parton

Pożegnanie Dolly Parton na nowej płycie U2

Fani U2 czekali na ten moment aż dziewięć lat. Zespół powrócił z nowym albumem "Carnaval De Luz", a jedna z piosenek skrywa niezwykłą i poruszającą historię. W zamykającym płytę utworze "Torn" fani mogą usłyszeć głos legendarnej Dolly Parton.

Jak się okazuje, był to ostatni zarejestrowany występ wokalny gwiazdy country przed jej śmiercią. Czuły duet Bono i Dolly opowiada o zerwanych więzach rodzinnych, a partia wokalna Parton została nagrana w czerwcu w Nashville. Zespół wydał również singlową, utrzymaną w stylistyce country wersję piosenki, której współautorką jest sama artystka.

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Wielki powrót w 50. rocznicę

"Carnaval De Luz" to szesnasty studyjny album w dorobku U2 i pierwszy premierowy materiał od niemal dekady. Płyta, która ukazała się 13 listopada, zawiera 12 piosenek o duchowości, przyjaźni i wytrwałości. Jej wydanie zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą powstania zespołu.

Wszystko zaczęło się we wrześniu 1976 roku, kiedy Larry Mullen Jr. wywiesił na szkolnej tablicy ogłoszeń w Dublinie notatkę o tym, że szuka muzyków do założenia kapeli. Pół wieku później Bono, The Edge, Adam Clayton i Mullen Jr. udowadniają, że wciąż odkrywają nowe możliwości wspólnego tworzenia.

Goście z różnych muzycznych światów

Na nowym krążku U2 nie bali się eksperymentów. Obok monumentalnych utworów, takich jak „The Greatest Show On Earth” czy „Glorify”, znalazło się miejsce na zaledwie dwuipółminutowy, energetyczny „Silencio”, będący ukłonem w stronę surf punka. Album promowały wcześniej single „Street of Dreams” i „The Greatest Show On Earth”.

Na liście gości, oprócz Dolly Parton, znaleźli się starzy i nowi przyjaciele zespołu. Legendarny Brian Eno współtworzył trzy utwory i zagrał w nich na syntezatorach, a gwiazda sceny klubowej, Martin Garrix, jest współautorem piosenki „Glorify”. W utworze „Torn” na gitarze pedal steel zagrał z kolei Daniel Lanois, a za dodatkową produkcję „Silencio” odpowiada Ryan Tedder.

Krytycy nie mają wątpliwości

Powrót U2 spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków muzycznych na całym świecie. Prestiżowe magazyny, takie jak „MOJO” i „Rolling Stone”, a także dzienniki „The Guardian” i „The Irish Times”, przyznały płycie wysokie noty – aż cztery na pięć gwiazdek.

Recenzenci są zgodni: zespół wrócił z odnowioną energią, odwagą i gotowością do ponownego zmierzenia się ze światem. Dziennikarz „The Guardian” opisał materiał jako pełen pasji i odrodzonej siły, a „MOJO” zwróciło uwagę na jego rozmach i sprzeciw wobec rozpaczy.

Gratka dla najwierniejszych fanów

Premierze albumu towarzyszy nie lada gratka dla fanów. Zespół przygotował specjalne, liczące 128 stron wydanie magazynu „Propaganda”, który po raz pierwszy trafił do skrzynek pocztowych miłośników grupy w 1986 roku.

W środku znalazły się teksty piosenek, osobisty notatnik Bono, a także ekskluzywne rozmowy z producentem Jacknife’em Lee oraz współpracownikami zespołu, takimi jak Anton Corbijn czy Martin Garrix. Nie zabrakło również refleksji samych członków U2 nad pięćdziesięcioma latami wspólnej historii.

U2 rusza w światową trasę koncertową

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W 2027 roku zespół zabierze nowy materiał w światową trasę stadionową pod hasłem „Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”. Tournée rozpocznie się 23 lutego w Meksyku.

Europejska część trasy ruszy 26 kwietnia w Sztokholmie, a w czerwcu grupa zagra aż cztery koncerty na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Album jest już dostępny w sprzedaży w wielu formatach, od wersji cyfrowej, po limitowane boksy winylowe i CD.