Wracamy do szkoły. Soundgarden i historia albumu King Animal

W 1997 roku, po wydaniu pięciu studyjnych płyt, amerykańska formacja Soundgarden, która była jednym z filarów grunge'owej eksplozji, oficjalnie zakończyła swoją działalność. W oświadczeniu przekazano, że "po 12 latach członkowie, za obopólną zgodą, postanowili rozwiązać zespół, aby zająć się innymi zainteresowaniami". Wokalista i gitarzysta Chris Cornell poświęcił czas na rozkręcenie kariery solowej, a także odniósł sukces z Audioslave, supergrupą powołaną do życia z muzykami Rage Against the Machine. Perkusista Matt Cameron dołączył do Pearl Jam, innej legendarnej grupy, bez której świat rocka w latach 90. na pewno wyglądałby inaczej. Z kolei gitarzysta Kim Thayil i basista Ben Shepherd angażowali się w mniejsze projekty. Każdy z muzyków miał więc swoje zajęcia. Dlatego też powrót Soundgarden nie był wcale takie oczywisty.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Pewien przełom nastąpił w 2008. Członkowie zespołu spotkali się wówczas w hotelu w rodzinnym Seattle. –Początkowo zajmowaliśmy się wspólnymi sprawami majątkowymi, zarówno finansowymi, jak i prawnymi. Zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje naszej obecności w sieci – nie mieliśmy strony internetowej czy Facebooka... W pewien sposób zaniedbaliśmy nasz towar przez ostatnie dziesięciolecie –powiedział Thayil w rozmowie dla Seattle Weekly.

1 stycznia 2010 Cornell ogłosił na swoim Twitterze reaktywację Soungarden: “12-letnia przerwa dobiegła końca, wracamy do szkoły. Zapisujcie się. Rycerze Soundowego Stołu znów są w akcji”. Najpierw, w sierpniu wspomnianego roku, na rynku ukazała się składanka Telephantasm z największymi przebojami zespołu. Wabikiem do sięgnięcia po całość był niepublikowany dotąd utwór Black Rain, którego pomysł narodził się w okresie prac nad albumem Badmotorfinger z 1991. –Chris napisał do niego trochę tekstu i dograł wokal, a ja dokończyłem swoje partie. Ten proces pisania i wykańczania utworu pokazał w pewien sposób nasz rozwój twórczy. To było w okolicach wiosny 2010, potem zagraliśmy na Lollapaloozie w Chicago, a jesienią Matt zaprezentował nagrania demo kilku piosenek, które chciał, żebyśmy się nauczyli. Wysłał nam maila z informacją, że zarezerwował czas w studiu w listopadzie i bardzo chciałby pokazać nam te utwory [...]. Przypuszczam, że po prostu chciał usłyszeć, jak zabrzmią w naszym wykonaniu –dodał gitarzysta Soundgarden w wywiadzie dla portalu Consequence.

Kolejny, logiczny krok

Panowie weszli do sali prób i, jak się okazało, dawna chemia nie wyparowała.

Naturalnie improwizowaliśmy, wymienialiśmy się riffami i pomysłami. To pobudziło zainteresowanie wspólnym pisaniem i nagrywaniem –podsumował Kim Thayil na łamach Guitar World.

Właściwe prace nad premierowymi utworami ruszyły w lutym 2011 roku w Studio X w Seattle, czyli dawnym Bad Animals Studio, gdzie zespół nagrał swój najsłynniejszy album Superunknown (1994). Za konsoletą zasiadł Adam Kasper, współproducent Down on the Upside, ostatniego krążka wypuszczonego przed rozpadem. Cały proces był rwany z uwagi na inne zobowiązania członków zespołu (trasę koncertową Camerona z Pearl Jam czy akustyczne występy Cornella). Muzycy nie mieli sztywnych terminów narzuconych przez wytwórnię, więc nie musieli się zbytnio spieszyć z nagraniem szóstej płyty.

Pierwotnie King Animal miał się ukazać jeszcze przed końcem 2011, ostatecznie plany zostały przesunięte w czasie. –Album jest już w większości gotowy. Musimy tylko wykończyć parę piosenek i zrobić miks, więc to stanie się pewnie w trakcie nadchodzących świąt –informował, na bieżąco, Cornell w rozmowie z magazynem Billboard. Wówczas frontman Soundgarden zdradził też, czego możemy spodziewać się po następcy Down on the Upside. –Na pewno nie jest to nostalgiczny krążek. Zdecydowanie jest skierowany w przyszłość. [...] Nie wydaje mi się, żebyśmy przyjęli jakieś drastycznie nowe podejście do pisania utworów czy nagrywania, a mimo to zmiany są definitywnie widoczne. Wszyscy mamy za sobą ponad dekadę dodatkowego doświadczenia w komponowaniu oraz nagrywaniu. [...] Jest to więc bardzo odświeżające i wydaje mi się to kolejnym, logicznym krokiem dla Soundgarden pod względem twórczym –podsumował.

Zbyt długo nas nie było

Muzycy odpowiednio podgrzewali atmosferę przed wydaniem King Animal. W marcu 2011 ukazało się archiwalne wydawnictwo koncertowe Live On I-5 zarejestrowane w trakcie trasy po zachodnim wybrzeżu w 1996. W połowie kwietnia 2012 premierę miała natomiast całkowicie nowa kompozycja Live to Rise, która powstała z myslą o ścieżce dźwiękowej do filmu The Avengers. Dopiero we wrześniu zespół ujawnił pierwszy singiel z płyty, Been Away Too Long. Tytuł – "Zbyt długo nas nie było" – nie był przypadkowy i mówił w zasadzie wszystko.

King Animal pojawił się na półkach sklepowych 13 listopada 2012. Na potrzeby wydania grupa podpisała umowę z Loma Vista Recordings, a dystrybucją zajęła się firma Republic Records. Płytę powitano z wielkim entuzjazmem – nowe dzieło Soundgarden zadebiutowało na 5. miejscu listy Billboard 200. Całość nie sprawiała wrażenia produktu wymuszonego. Muzycy nie próbowali dopasowywać się do aktualnych trendów ani odtwarzać bezmyślnie grunge’owego brzmienia z początku lat dziewięćdziesiątych.

Oddać sprawiedliwość

Z perspektywy czasu King Animal nabrał jeszcze głębszego, wręcz bolesnego znaczenia. W maju 2017 Chris Cornell popełnił samobójstwo. Przed jego śmiercią formacja pracowała nad nowymi utworami. W niedalekiej przyszłości mają one w końcu ujrzeć światło dzienne. Droga do ich wydania była jednak wyboista. Przez lata premierę blokowała Vicky Cornell, wdowa po wokaliście. Topór wojenny ostatecznie udało się zakopać (ugoda nastąpiła poza sądem), co umożliwiło muzykom Soundgarden konkretne działanie w tym temacie.

Na zapowiadanym materiale znajdą się ścieżki wokalne nagrane przez Cornella. Pieczę producencką nad płytą objął Terry Date, który w przeszłości współpracował już z zespołem przy okazji Louder Than Love oraz Badmotorfinger. Kim Thayil wyznał, że proces nagrywania całości nie przypomina standardowej pracy w studiu. Członkowie Soundgarden dłubią przy piosenkach w wolnym czasie, dopasowując sesje do zobowiązań zawodowych oraz rodzinnych. –Ten album jest dla nas niezwykle ważny. Robimy to dla dziedzictwa Soundgarden, dla pamięci o Chrisie Cornellu i dla nas samych. Chcemy oddać sprawiedliwość naszemu partnerowi i przyjacielowi –wyjaśnił gitarzysta w wywiadzie dla LifeMinute.

Jakie ciekawostki skrywa album King Animal? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Nie tylko Wielka Czwórka. Oto kapele, bez których nie byłoby grunge'u: