Paul McCartney oficjalnie został MILIARDEREM! To trzeci najbogatszy muzyk na świecie

Nie każdy, kto postanawia na jakiś sposób zająć się muzyką będzie w stanie dorobić się, a kolejno wyżyć, tylko i wyłącznie z tego zajęcia. Uwagę na to od jakiegoś czasu zwraca chociażby Gene Simmons z Kiss, który twierdzi, że piractwo i platformy streamingowe na dobre odebrały współczesnym początkującym artystom i artystkom szansę na zarobek.

Dobrze jednak wiemy, że w branży nie brakuje nazwisk, które na muzyce się dorobiły - i to kolosalnego majątku. W muzycznym świecie jest kilka osób, które dzięki swojej twórczości dorobiły się statusu miliarderów. Teraz do tego grona dołączył jeden z eks Beatlesów!

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Paul McCartney oficjalnie został miliarderem!

Chodzi oczywiście o Paula McCartneya! Jak poinformował w poniedziałek 9 listopada prestiżowy magazyn "Forbes", majątek netto artysty przekroczył już 1,4 MILIARDA dolarów! Co dokładnie składa się na tak imponującą fortunę? Mowa tu o dochodach z tras koncertowych, rozwiązaniach prawnych i kolekcji dzieł sztuki. Lwią część stanowi jednak wydawnictwo MPL Communications, dzięki któremu McCartney sprawuje opiekę nie tylko nad własnym katalogiem, ale także nad twórczością innych artystów - chociażby Buddy Holly'ego czy świątecznych standardów. Dochodzą do tego również zyski ze spółki holdingowej Apple Corps, czyli 25% udziałów we wszystkim, co jest związane z zespołem The Beatles.

Trzeci najbogatszy muzyk na świecie!

Oszacowany przez "Forbes" majątek daje McCartneyowi trzecie miejsce na liście najbogatszych artystów i artystek na świecie. Na szczycie miliarderów znajduje się wciąż Jay-Z, tuż za nim zaś plasuje się Taylor Swift. Do tej pory podium zamykał Bruce Springsteen i to jego miejsce właśnie zajął dawny Beatles.

Paul McCartney - 8 najlepszych piosenek, napisanych przez artystę dla The Beatles: