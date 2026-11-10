Type O Negative odrzucili fortunę za powrót na scenę! Gitarzysta wyjaśnia powody

Ponad piętnaście lat temu historia amerykańskiej formacji Type O Negative definitywnie dobiegła końca. W kwietniu 2010 roku zmarł bowiem, w wieku zaledwie 48 lat, Peter Steele, charyzmatyczny wokalista i basista tego kultowego zespołu. Pozostali muzycy, od tamtej pory, nie wrócili na scenę pod znanym szyldem.

Co ciekawe, dziś grupa doświadcza niezwykłego renesansu popularności. Na platformie TikTok jakiś czas temu viralem stał się utwór I Don't Wanna Be Me. –Zespół jest większy niż kiedykolwiek wcześniej –wyznał gitarzysta Kenny Hickey w niedawnej rozmowie dla This Day In Metal. Dlatego też nie może dziwić, że muzycy Type O Negative otrzymują kuszące oferty dotyczące reaktywacji. W podcaście Hardlore Hickey opowiedział o tym wszystkim szerzej.

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Mieliśmy oferty, owszem. Zaoferowano nam jeden koncert za duże pieniądze. Nie mogliśmy jednak zagrać jednego koncertu za duże pieniądze. To jest tak ogromne przedsięwzięcie. To musiałoby być wiele koncertów za duże pieniądze –powiedział muzyk.

Gitarzysta podkreślił, że problem nie tkwi tylko w samej logistyce czy przygotowaniu oprawy wizualnej. Największym wyzwaniem byłoby znalezienie osoby, która potrafiłaby wejść w bardzo duże buty Steele'a. Choć na świecie nie brakuje wokalistów potrafiących naśladować głęboki głos frontmana Type O Negative, to gra na basie stanowi barierę nie do pokonania.

–Wielu kolesi śpiewa głębokim głosem, udając Petera, ale żeby grać na basie tak jak on? Zapomnij. Nikt tego nie potrafi –dodał muzyk.

Hickey nie wyklucza całkowicie ewentualnego koncertu w hołdzie dla Petera Steele'a w bliżej nieokreślonej przyszłości. –Zrobiłbym coś takiego, absolutnie. W tym momencie zespół poznaje zupełnie nowe pokolenie. Myślę, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby kilku wokalistów zaśpiewało w ramach hołdu. A może tylko jeden? –mówił, w 2025, gitarzysta w podcaście Talk Toomey.

Na pewno przeszkodą może być postawa klawiszowca Josha Silvera, któremu nie do końca się widzi powrót do grania po latach. –On po prostu skończył z muzyką. Czuję, że poszedł dalej, ale nie wiem. Zobaczymy... –podsumował Kenny Hickey.

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