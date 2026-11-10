MESST Festival 2027 w Katowicach. Znamy pierwszych artystów. Wystąpią m.in. Massive Attack!

MESST Festival w Katowicach. Data i miejsce nowego wydarzenia

Za organizację nowego wydarzenia pod nazwą MESST Festival odpowiadają doświadczeni profesjonaliści z agencji Good Taste Production. Firma ta ma już w swoim portfolio takie imprezy jak BitterSweet Festival, NEXT FEST Music Showcase & Conference oraz Defender Salt Wave Festival. Nowy projekt zaplanowano jako dwudniową imprezę w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, która odbędzie się w dniach 9 i 10 lipca. Na trzech przygotowanych scenach wybrzmią zróżnicowane brzmienia, obejmujące muzykę elektroniczną, indie, hyperpop oraz alternatywnego rocka.

ZOBACZ TAKŻE: Sziget 2027 odsłania karty. Na liście wykonawców Fontaines D.C. i IDLES

MESST Festival 2027. Line-up i pierwsi ogłoszeni artyści

Pierwszą listę wykonawców, którzy uświetnią debiutancką odsłonę MESST Festival, ujawniono oficjalnie 10 listopada 2026 roku. Harmonogram koncertów został już podzielony na konkretne dni festiwalowe.

Podczas pierwszego dnia imprezy, w piątek 9 lipca 2027 roku, na scenie zaprezentują się: Caroline Polachek, Sevdaliza, Brutalismus 3000, Alice Glass, duet Joey Valence & Brae, a także Joost oraz formacja LEAP.

Z kolei na drugi dzień wydarzenia, w sobotę 10 lipca 2027 roku, zaplanowano występy takich gwiazd jak: grupa Massive Attack, zespół The Kooks oraz Arca w secie DJ-skim. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne ogłoszenia pojawią się już niebawem.

Bilety na MESST Festival 2027. Ceny wejściówek i gdzie je kupić

Ruszyła już oficjalna dystrybucja wejściówek na wydarzenie, a zakupu można dokonać za pośrednictwem witryn internetowych www.messtfestival.pl oraz www.eventim.pl. Koszt dwudniowego karnetu zaczyna się od 499 złotych, natomiast za bilet upoważniający do wejścia na jeden wybrany dzień trzeba zapłacić minimum 224 złote.

Organizatorzy MESST Festival wyjaśniają ideę nowej imprezy

Twórcy wydarzenia podkreślają, że ich inicjatywa wykracza poza ramy klasycznego festiwalu skupionego wokół jednego nurtu muzycznego. Impreza ma stanowić hołd dla pełnego kontrastów, dynamicznych zmian, pasji i silnych emocji współczesnego stylu życia.

Nie kategoryzujemy muzyki gatunkami, ale jej siłą rażenia. Jeśli sprawia, że chcesz śpiewać głośno o swoim rozstaniu albo tańczyć do upadłego – to jesteś, jak to mówimy MESST CODED. Chcemy celebrować ten piękny życiowy bałagan razem z publicznością – czytamy na stronie wydarzenia.

Rudimental złożyli hołd Rag'n'Bone Manowi. Zagrali za niego na BitterSweet!