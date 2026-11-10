Przed śmiercią perkusista Joey Jordison zagrał w coverze utworu Kraftwerk. Ujawnił to wokalista Mayhem

Lider Mayhem posiada ostatnie nagranie Joeya Jordisona! Chodzi o cover utworu zespołu... Kraftwerk

Perkusista Joey Jordison zmarł we śnie w lipcu 2021 roku, mając zaledwie 46 lat. Muzyk przez prawie dwie dekady grał w Slipknocie. To on wziął udział w nagraniu najsłynniejszych albumów grupy takich jak m.in. Slipknot czy Vol. 3: (The Subliminal Verses). W 2013 roku drogi Jordisona i zespołu niespodziewanie się rozeszły. Przez lata powody były owiane tajemnicą, aż w końcu muzyk wyznał, że cierpiał na poprzeczne zapalenie rdzenia. Ta choroba neurologiczna sprawiła, że stracił władzę w nogach i nie mógł grać na perkusji.

Choć od śmierci Joeya Jordisona minęło już kilka lat, to na światło dzienne wciąż wychodzą nowe fakty z jego artystycznego życia.

JARO - Slipknot

W nowym wywiadzie dla magazynu Metal Hammer frontman Mayhem, Attila Csihar, zdradził, że wciąż trzyma w swoich zbiorach bezcenny skarb, w którego nagraniu udział wziął właśnie Jordison.

Muzycy się ze sobą przyjaźnili i chętnie eksperymentowali poza swoimi macierzystymi formacjami. Oprócz projektu Sinsaenum, Csihar i Jordison wpadli na pomysł powołania do życia industrialno-metalowej grupy o nazwie Electhrone.

Miał wyjątkowy gust muzyczny, ponieważ znał nie tylko wszystkie zespoły metalowe, ale także te ze sceny industrialnej i gotyckiej. [...] Electhrone miało w sobie więcej z industrialnego metalu i wydaje mi się, że mam jego ostatnie nagranie w historii. Zrobiliśmy covery "Radio-Activity" zespołu Kraftwerk z Joeyem oraz "Assimilate" z repertuaru Skinny Puppy, który nagraliśmy dla mojego kumpla Nysroka Infernaliena i jego zespołu Alien Vampires, z którym grałem w Aborym –powiedział lider Mayhem.

Podczas, gdy wersja Assimilate pojawiła się na płycie projektu Alien Vampires z 2023 roku, to cover Kraftwerk z bębnami Joeya Jordisona do dziś nie ujrzał światła dziennego. Czy się tego kiedyś doczekamy? Attila Csihar tego nie ujawnił.

Dodał tylko, że utrata przyjaciela w 2021 roku była dla niego ogromnym ciosem. –Strasznie mi go brakuje. Przywołuję go obok Euronymousa oraz Deada i zapraszam go na koncerty Mayhem jako postać z zaświatów –podsumował.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie formacji Slipknot: