Jesteś prawdziwym fanem zespołu Kult? Sprawdź, czy rozpoznasz najsłynniejsze teksty Kazika!

Kult - ikona polskiego rocka
Zespół Kult powstał w 1982 roku i wtedy właśnie, dokładnie 7 lipca w warszawskim klubie “Remont”, zagrał swój pierwszy koncert. Początkowo w jego skład wchodzili Kazik Staszewski, Piotr Wieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski. Swój pierwszy album grupa zaczęła nagrywać dopiero w 1986 roku, a wydała go rok później. Płyta zatytułowana po prostu Kult, choć przeszła przez aparat cenzury, to została bardzo dobrze przyjęta przyjęta przez odbiorców. W kolejnych latach Kult przechodził liczne zmiany w składzie, wydawał kolejne wydawnictwa, z których pochodzące utwory dziś uznawane są za legendarne - wystarczy wymienić chociażby takie jak Krew Boga, Totalna militaryzacja, 45-89, Arahja, Do Ani, Ręce do góry, Dziewczyna bez zęba na przedzie, Komu bije dzwon, Polka, Hej, czy nie wiecie, Celina czy Wódka.
Piosenka przecież musi mieć tekst!
Od samego początku funkcjonowania, Kult wyróżniał się przesłaniem, jaki płynął z ich piosenek. Teksty utworów, w większości autorstwa lidera, czyli Kazika Staszewskiego, od zawsze wywołują różne reakcje - od uznania, szacunku i pasji, przez zdziwienie, złość, niedowierzanie i odrzucenie. Nie będzie jednak przesadą stwierdzenie, że to właśnie warstwa liryczna piosenek, w połączeniu z charakterystycznym brzmieniem, czerpiącym z rocka alternatywnego, punku, psychodelii i jazzu, stanowi najbardziej rozpoznawalny akcent grupy.
Znasz teksty kultowych kompozycji Kultu?
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