Jesteś prawdziwym fanem zespołu Kult? Sprawdź, czy rozpoznasz najsłynniejsze teksty Kazika!

Kult - ikona polskiego rocka

Zespół Kult powstał w 1982 roku i wtedy właśnie, dokładnie 7 lipca w warszawskim klubie “Remont”, zagrał swój pierwszy koncert. Początkowo w jego skład wchodzili Kazik Staszewski, Piotr Wieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski. Swój pierwszy album grupa zaczęła nagrywać dopiero w 1986 roku, a wydała go rok później. Płyta zatytułowana po prostu Kult, choć przeszła przez aparat cenzury, to została bardzo dobrze przyjęta przyjęta przez odbiorców. W kolejnych latach Kult przechodził liczne zmiany w składzie, wydawał kolejne wydawnictwa, z których pochodzące utwory dziś uznawane są za legendarne - wystarczy wymienić chociażby takie jak Krew Boga, Totalna militaryzacja, 45-89, Arahja, Do Ani, Ręce do góry, Dziewczyna bez zęba na przedzie, Komu bije dzwon, Polka, Hej, czy nie wiecie, Celina czy Wódka.

Najważniejsze utwory Kultu i Kazika Staszewskiego / Eska Rock

Piosenka przecież musi mieć tekst!

Od samego początku funkcjonowania, Kult wyróżniał się przesłaniem, jaki płynął z ich piosenek. Teksty utworów, w większości autorstwa lidera, czyli Kazika Staszewskiego, od zawsze wywołują różne reakcje - od uznania, szacunku i pasji, przez zdziwienie, złość, niedowierzanie i odrzucenie. Nie będzie jednak przesadą stwierdzenie, że to właśnie warstwa liryczna piosenek, w połączeniu z charakterystycznym brzmieniem, czerpiącym z rocka alternatywnego, punku, psychodelii i jazzu, stanowi najbardziej rozpoznawalny akcent grupy.

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