Queens of the Stone Age z kolejnym teledyskiem. Przejmująca historia miłości i traumy

Josh Homme w nowym, zaskakującym obliczu

Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, przyzwyczaił fanów do tego, że w swojej twórczości najczęściej porusza się po terytorium bólu, gniewu i melancholii. Tym razem jednak artysta postanowił pokazać zupełnie inną, bardziej wrażliwą stronę. Wszystko za sprawą nowego teledysku do utworu „From The Cliff”, który promuje dziewiąty studyjny album zespołu zatytułowany „Perfecth”.

Jak przyznaje sam muzyk, tym razem postanowił wyrazić coś zupełnie innego – proste „kocham cię” i chęć zatrzymania na dłużej ulotnej, pięknej chwili. Efektem jest nie tylko poruszający utwór, ale i krótki film, który właśnie trafił do sieci.

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Miłość i trauma w nowym klipie Queens of the Stone Age

Teledysk do „From The Cliff” to coś więcej niż typowy klip muzyczny. To krótki film opowiadający przejmującą historię miłości i traumy. Scenariusz do niego napisał sam Josh Homme we współpracy z Nathalią Pizarro, która stanęła również za kamerą jako reżyserka.

W wideo, obok lidera zespołu, pojawili się także aktorzy: Kaiman Kazazian, Natalia Safran i Steve Olson. Ich współpraca zaowocowała filmową opowieścią, która doskonale uzupełnia emocjonalny ładunek samego utworu.

Współpraca z obiecującą reżyserką

Za reżyserię i montaż klipu odpowiada Nathalia Pizarro, kanadyjska twórczyni mieszkająca na co dzień w Los Angeles. Pizarro ma na koncie kilka nagradzanych filmów krótkometrażowych i znaczących projektów telewizyjnych. Co ciekawe, współpraca z Joshem Homme nie kończy się na tym teledysku.

Artystka pracuje obecnie nad postprodukcją swojego pełnometrażowego debiutu „ILLOMEN”, w którym występuje między innymi lider Queens of the Stone Age. Film ma trafić na festiwale filmowe wiosną 2027 roku.

Surrealistyczny świat albumu „Perfecth”

Nowy teledysk jest kolejną odsłoną wizualnego świata, jaki zespół buduje wokół swojego najnowszego albumu. Wszystko zaczęło się od klipu do „Easy Street”, który był dezorientującą celebracją bycia outsiderem. Fani mogli zobaczyć także film z niebezpieczną rozgrywką w Five Finger Fillet oraz materiał z udziałem psa o imieniu Big Chongus.

Później zespół zaprezentował klip do „Where The Goth Girls At”, wprowadzając widzów w surrealistyczne klimaty rodem z koszmarnego filmu klasy B. Każdy z tych obrazów dodaje kolejny element do złożonej układanki, jaką jest płyta „Perfecth”.

„Chciałem połączyć wszystkie te emocje”

Sam album to dziewięć utworów, które, jak podkreśla Homme, łączą w sobie refleksję i drapieżność. Materiał powstawał podczas sesji nagraniowych w różnych miejscach – od Nowego Orleanu po Los Angeles. Muzyka jest nastrojowa, złowieszcza, a zarazem łagodna i osobliwa.

„Każdy utwór brzmi tak, jakby pochodził z innego świata. I właśnie o to chodziło – chciałem połączyć wszystkie te emocje związane z miłością, pożądaniem, głupotą oraz rodzajem mądrości, która jest darem płynącym z tych doświadczeń” – mówi Josh Homme.

Sukces na listach przebojów

Nowy album Queens of the Stone Age, który miał swoją premierę 30 października, już zdążył podbić światowe listy sprzedaży. Płyta „Perfecth” zadebiutowała na pierwszym miejscu w pięciu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Australii. W kolejnych jedenastu państwach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawień.