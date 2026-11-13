Nie żyje oryginalny perkusista W.A.S.P. Tony Richards miał 69 lat

Przykra informacja pojawiła się na kontach członków zespołu W.A.S.P. w mediach społecznościowych już w środę 11 listopada, a na profilu samej grupy w czwartek 12 listopada. Jak przekazano w opublikowanym oświadczeniu Anthony Richard Orlando, fanom i fankom formacji dużo lepiej znany jako Tony Richards, zmarł 11 listopada. Przyczyna śmierci artysty nie jest na ten moment znana.

We wpisie zwrócono uwagę na fakt, że był on jednym z członków-założycieli W.A.S.P. i tak jak pozostali, dysponował silną i pełną zaraźliwego entuzjazmu osobowością. Zespół wspomina, że to, co najbardziej wyróżniało Richardsa to jego umiejętności gry na perkusji. Jak dodano w oświadczeniu:

Obserwowanie go przy pracy przykuwało uwagę każdego, kto znajdował się w pomieszczeniu. Jego odejście z zespołu było dla nas ciosem, po którym nigdy tak naprawdę w pełni się nie podnieśliśmy [...] Będzie nam go zawsze brakowało. Wszyscy w obozie W.A.S.P. składamy jego rodzinie najszczersze kondolencje - pisze W.A.S.P.

Kim był Tony Richards?

Tony Richards, a właściwie to Anthony Richard Orlando, urodził się 19 czerwca 1957 roku. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 80. grając w różnych zespołach z okolic Los Angeles, w tym w Dante Fox. Formację opuścił w 1982 roku i przyczynił się do powstania właśnie W.A.S.P.

Richards brał udział w nagraniach debiutanckiego albumu zespołu, zatytułowanego po prostu eponimem z 1984 roku, jednak krótko po jego premierze, z bliżej nieokreślonych powodów, podjął decyzję o jego opuszczeniu. Po odejściu z W.A.S.P. Tony Richards usunął się w cień i nie udzielał się w branży muzycznej głównego nurtu.

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