Bullet For My Valentine stworzyli "absolutnego potwora". To najcięższy utwór w historii zespołu

"Absolutny potwór". Bullet For My Valentine w najcięższym utworze w historii

Fani Bullet For My Valentine mają powody do radości, ale i do refleksji. Zespół zaprezentował właśnie nowy singiel i teledysk zatytułowany „I Don’t Trust Tomorrow”. Jak zapowiada lider grupy, Matt Tuck, to może być najmocniejsze uderzenie w całej ich karierze. Kompozycja, którą określa jako „prawdopodobnie najcięższy utwór w historii Bullet For My Valentine”, zyskała dodatkowej mocy dzięki gościnnemu udziałowi znanego wokalisty.

W piosence pojawia się Will Ramos, frontman grupy Lorna Shore, którego elektryzujący wokal wynosi utwór na zupełnie nowy poziom. „To absolutny potwór, jeśli chodzi o brzmienie” – nie ukrywa ekscytacji Matt Tuck. Zespół jest niezwykle dumny z efektu końcowego i ma nadzieję, że potężne brzmienie przypadnie do gustu także słuchaczom.

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"Nie ma nadziei, nie ma planu"

Nowy utwór to nie tylko muzyczna petarda, ale także potężny ładunek emocjonalny. W piosence padają mocne słowa: „Nie ma nadziei, nie ma planu, nie ma przyszłości, którą potrafiłbym zrozumieć”. Jak wyjaśnia wokalista, tekst opowiada o lęku przed tym, co przyniesie jutro i frustracji związanej z poczuciem bycia uwięzionym w życiowych oczekiwaniach.

„Bardzo zależało mi na uchwyceniu zmagań z niepokojem, rozczarowaniem i presją związaną z nieubłaganym upływem czasu” – mówi Matt Tuck. Zaznacza jednak, że za całą złością kryje się też determinacja do walki. „Pod tą złością kryje się jednak ogromna determinacja, by walczyć, odrzucać fałszywe obietnice i nie pozwolić, aby strach przejął nad nami kontrolę” – dodaje.

Matt Tuck o przyszłości: "Trudno znaleźć powody do optymizmu"

Singiel „I Don’t Trust Tomorrow” jest drugą zapowiedzią nadchodzącego albumu zespołu. Krążek zatytułowany „Social Apocalypse” ukaże się 19 marca 2027 roku. Tematycznie płyta ma być bezkompromisową refleksją ludzi zmęczonych współczesnym światem i obserwacją rzeczywistości, która wymyka się spod kontroli.

Lider grupy nie ukrywa swojego pesymizmu, patrząc na to, co dzieje się wokół. „Wszystko w życiu zmienia się w tak zawrotnym tempie, że trudno znaleźć wiele powodów do optymizmu, kiedy patrzy się na to, co dzieje się na świecie. Ludzie są nastawiani przeciwko sobie. Zamiast jedności świat jest pełen konfliktów” – przyznaje Tuck. Jako ojciec, ze szczególnym niepokojem obserwuje rzeczywistość, z jaką mierzą się dziś młodzi ludzie.

Niespodziewani goście i sprawdzony producent

Przy tworzeniu albumu zespół ponownie połączył siły z producentem Carlem Bownem, który odpowiadał za brzmienie czterech poprzednich płyt grupy. Matt Tuck chwali jego podejście i to, że nigdy nie pozwala muzykom spocząć na laurach. „Zawsze jest gotowy wyrazić swoje zdanie, zmotywować cię do dalszej pracy i rzucić ci wyzwanie, żebyś dał z siebie absolutnie wszystko” – podkreśla wokalista.

Na płycie „Social Apocalypse” znalazły się również dwie wyjątkowe współprace, co w przypadku Bullet For My Valentine należy do rzadkości. Oprócz wspomnianego Willa Ramosa, w utworze „In The Absence Of You” gościnnie występuje Chrissy Costanza, wokalistka zespołu Against The Current. Takie duety wnoszą do brzmienia grupy zupełnie nową dynamikę.

Największa trasa w karierze i koncert w Polsce

Wraz z zapowiedzią nowego materiału, zespół ogłosił ekscytujące wieści dla swoich fanów. Grupa rusza w największą trasę koncertową w swojej karierze, która obejmie również Polskę. Bullet For My Valentine zagrają 4 lutego w katowickim MCK.

Jak podkreśla Matt Tuck, każdy album to próba uchwycenia konkretnego momentu, bez fałszywych emocji i narzuconych pomysłów. Ósme studyjne wydawnictwo, „Social Apocalypse”, ma być kulminacją dotychczasowych doświadczeń i jednocześnie odważnym spojrzeniem w przyszłość. To dowód, że zespół nie zamierza się zatrzymywać i wciąż poszukuje nowych muzycznych terytoriów.