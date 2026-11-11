Kirk Hammett - kultowe riffy gitarzysty Metalliki. To on gra w tych klasykach!

Kirk Hammett urodził się 18 listopada 1962 roku w San Francisco w Kalifornii, a wychowywał w El Sobrante. Jeszcze w czasach szkolnych nawiązał, utrzymywaną do dziś przyjaźń z Lesem Claypoolem - założycielem, basistą i głównym autorem zespołu Primus. Choć w życiu na dobre zajął się muzyką, to jego pierwszą pasją było kino, a konkretnie te grozy, najlepiej pod postacią tych najlepszych i najsłynniejszych horrorów. Miłość do muzyki, równie mrocznej i ciężkiej, co filmy, które Kirk tak chętnie oglądał, zaszczepił w nim brat. Zgromadził on imponująca kolekcję płyt, na czele z klasykami Jimiego Hendrixa czy Led Zeppelin, a Kirk spędził godziny na jej przesłuchiwaniu. W końcu zdecydował się samemu zacząć kolekcjonować albumy, a by stało się to możliwe zdecydował się sprzedać swoje magazyny o kinie grozy. Nastąpiła więc zmiana jeden pasji na drugą, przy czym to właśnie muzyka okazała się być tym, co zdeterminuje całe życie Hammetta.

Metallica - pierwsze single z każdego albumu zespołu!

Kirk Hammett - początki kariery i dołączenie do Metalliki

Kirk zwracał przede wszystkim uwagę na gitarę - swoje pierwsze wiosło zakupił jako piętnastolatek, a już rok później zaczął stawać się częścią coraz bardziej licznego grona wykonawców rodzącego się brzmienia thrash metalowego. W 1979 roku współzałożył wraz z wokalistą Paulem Baloffem, gitarzystą Timem Agnolem, basistą Geoffem Andrewsem i perkusistą Tomem Huntingiem bardzo dobrze dziś znany zespół - Exodus. Hammett pozostał gitarzystą formacji do 1983 roku i brał udział w nagraniach demówki 1982 Demo.

W kwietniu 1983 roku Kirk otrzymał telefon od coraz bardziej popularnej w podziemiu Metalliki z propozycją wzięcia udziału w przesłuchaniu na nowego gitarzystę, który zastąpiłby w składzie sprawiającego coraz większe problemy Dave'a Mustaine'a. Gitarzysta pojawił się na miejscu, brawurowo zagrał Seek & Destroy i natychmiast stało się jasne, że idealnie pasuje do tego, kim chce być Metallica jako zespół, pretendujący do miana jednego z kluczowych graczy amerykańskiego - i światowego - rynku metalowego. Kirk zagrał oczywiście na przełomowym debiucie Kill 'Em All z 1983 roku, pozostaje niezwykle ważnym, kluczowym członkiem zespołu do dziś, brał udział w nagraniach wszystkich dotychczas wydanych płyt Metalliki, w tym oczywiście najnowszej - 72 Seasons z kwietnia 2023 roku.

Kirk Hammett i jego solowe próby

Choć wydawało się, że w Metallice nie ma na to miejsca, w 2022 roku Kirk wydał swoją debiutancką, solową EP-kę. Wydawnictwo zostało zatytułowane Portals i złożyły się na nie cztery utwory instrumentalne. Gitarzysta nagrywał materiał w latach 2017-2020 w wielu miejscach, od Los Angeles przez Paryż do Oahu, on sam określił minialbum mianem "ścieżki dźwiękowej do filmów, które powstawały w jego umyśle". Wiadomo na ten moment, że Kirk myśli już o kolejnym, tym razem długogrającym wydawnictwie.

Kirk Hammett i jego riffy w Metallice

Choć to James Hetfield i Lars Ulrich są głównodowodzącymi w Metallice, to przede wszystkim oni piszą i komponują, to w dyskografii formacji nie brak kawałków, do stworzenia których swoją gitarową rękę przyłożył Kirk. Za które kultowe riffy odpowiada właśnie on? Sprawdź w galerii: