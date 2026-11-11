Kirk Hammett - kultowe riffy gitarzysty Metalliki. To on gra w tych klasykach!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-11 15:02

Choć Kirk Hammett nie jest w Metallice od jej samych początków, to stał się członkiem formacji jeszcze przed premierą przełomowego debiutu. Przez te wszystkie lata gitarzysta stał się nierozłącznym elementem tej legendy thrash metalu. Choć nie ma wątpliwości co do tego, że pierwsze skrzypce grają w Metallice James i Lars, to jest kilka słynnych riffów, za które odpowiada bezpośrednio Hammett!

Kirk Hammett urodził się 18 listopada 1962 roku w San Francisco w Kalifornii, a wychowywał w El Sobrante. Jeszcze w czasach szkolnych nawiązał, utrzymywaną do dziś przyjaźń z Lesem Claypoolem - założycielem, basistą i głównym autorem zespołu Primus. Choć w życiu na dobre zajął się muzyką, to jego pierwszą pasją było kino, a konkretnie te grozy, najlepiej pod postacią tych najlepszych i najsłynniejszych horrorów. Miłość do muzyki, równie mrocznej i ciężkiej, co filmy, które Kirk tak chętnie oglądał, zaszczepił w nim brat. Zgromadził on imponująca kolekcję płyt, na czele z klasykami Jimiego Hendrixa czy Led Zeppelin, a Kirk spędził godziny na jej przesłuchiwaniu. W końcu zdecydował się samemu zacząć kolekcjonować albumy, a by stało się to możliwe zdecydował się sprzedać swoje magazyny o kinie grozy. Nastąpiła więc zmiana jeden pasji na drugą, przy czym to właśnie muzyka okazała się być tym, co zdeterminuje całe życie Hammetta.

Metallica - pierwsze single z każdego albumu zespołu!

Kirk Hammett - początki kariery i dołączenie do Metalliki

Kirk zwracał przede wszystkim uwagę na gitarę - swoje pierwsze wiosło zakupił jako piętnastolatek, a już rok później zaczął stawać się częścią coraz bardziej licznego grona wykonawców rodzącego się brzmienia thrash metalowego. W 1979 roku współzałożył wraz z wokalistą Paulem Baloffem, gitarzystą Timem Agnolem, basistą Geoffem Andrewsem i perkusistą Tomem Huntingiem bardzo dobrze dziś znany zespół - Exodus. Hammett pozostał gitarzystą formacji do 1983 roku i brał udział w nagraniach demówki 1982 Demo.

W kwietniu 1983 roku Kirk otrzymał telefon od coraz bardziej popularnej w podziemiu Metalliki z propozycją wzięcia udziału w przesłuchaniu na nowego gitarzystę, który zastąpiłby w składzie sprawiającego coraz większe problemy Dave'a Mustaine'a. Gitarzysta pojawił się na miejscu, brawurowo zagrał Seek & Destroy i natychmiast stało się jasne, że idealnie pasuje do tego, kim chce być Metallica jako zespół, pretendujący do miana jednego z kluczowych graczy amerykańskiego - i światowego - rynku metalowego. Kirk zagrał oczywiście na przełomowym debiucie Kill 'Em All z 1983 roku, pozostaje niezwykle ważnym, kluczowym członkiem zespołu do dziś, brał udział w nagraniach wszystkich dotychczas wydanych płyt Metalliki, w tym oczywiście najnowszej - 72 Seasons z kwietnia 2023 roku.

Kirk Hammett i jego solowe próby

Choć wydawało się, że w Metallice nie ma na to miejsca, w 2022 roku Kirk wydał swoją debiutancką, solową EP-kę. Wydawnictwo zostało zatytułowane Portals i złożyły się na nie cztery utwory instrumentalne. Gitarzysta nagrywał materiał w latach 2017-2020 w wielu miejscach, od Los Angeles przez Paryż do Oahu, on sam określił minialbum mianem "ścieżki dźwiękowej do filmów, które powstawały w jego umyśle". Wiadomo na ten moment, że Kirk myśli już o kolejnym, tym razem długogrającym wydawnictwie.

Kirk Hammett i jego riffy w Metallice

Choć to James Hetfield i Lars Ulrich są głównodowodzącymi w Metallice, to przede wszystkim oni piszą i komponują, to w dyskografii formacji nie brak kawałków, do stworzenia których swoją gitarową rękę przyłożył Kirk. Za które kultowe riffy odpowiada właśnie on? Sprawdź w galerii:

Koncert zespołu Metallica w Warszawie
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