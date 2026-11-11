Wielki powrót do Faith No More po ponad 20 latach! W takim kształcie grupa zaprezentuje się w Polsce w 2027 roku

Ostatnie lata w obozie Faith No More były dość chaotyczne. Po osiągnięciu w latach 90. kolosalnego sukcesu na całym świecie formacja zawiesiła działalność w 1998 roku, powracając dopiero w 2009 roku. Efektem reformacji był wydany sześć lat później krążek Sol Invictus - wciąż najbardziej aktualny w dyskografii formacji. W kolejnych latach grupa koncertowała i miała to także robić w 2020 roku, plany spaliły jednak na panewce ze względu na pandemię COVID-19.

W kolejnych latach sytuacja Faith No More była dość niepewna, a członkowie zespołu, z Roddym Bottumem i Billem Gouldem na czele, otwarcie poddawali w wątpliwość jego przyszłość. Mike Bordin zaś wprost w jednym z wywiadów stwierdził, że to Mike Patton nie chce już koncertować pod szyldem Faith No More.

Nieoczekiwanie jednak latem tego roku w przestrzeni publicznej pojawiać się zaczęły pogłoski, jakoby grupa szykowała się do kolejnego powrotu na scenę. W końcu w czerwcu w mediach społecznościowych zespołu pojawiła się grafika, na której widniał wielki napis "2027". Do tego magazyn "Pollstar" ustalił, że muzycy Faith No More podpisali dużą umowę koncertową z pochodzącym z Brazylii promotorem koncertów 30e.

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W końcu w lipcu tego roku oficjalnie potwierdzony został zaplanowany na przyszły rok powrót Faith No More na scenę. Grupa z biegiem czasu zaczęła ogłaszać coraz więcej koncertów, aż w końcu stało się jasne, że zawita także do Polski! Już wiadomo, że formacja jest jednym z headlinerów Mystic Festivalu, na scenie głównej którego zagra 10 czerwca.

Wielki powrót do składu Faith No More po latach!

Jak się okazuje, powrót zespołu na scenę w przyszłym roku odbywać się będzie w nieco zmienionym kształcie w stosunku do tego, w jakim grupa z niej schodziła pięć lat temu.

We wtorek 10 listopada na kontach grupy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, podpisane "Faith No More 2027". Już na pierwszy rzut oka widać, że zabrakło na nim Jona Hudsona, który pełnił w zespole rolę gitarzysty wiodącego od 2009 roku. Na fotce zaś widać Trey'a Spruance'a!

Był on gitarzystą Faith No More w latach 1993-1995 i dołączył po odejściu Jima Martina. Wziął on udział w nagraniach, jednak jako muzyk gościnny, albumu King for a Day... Fool for a Lifetime. Spruance w momencie dołączania do Faith No More działał w Mr. Bungle, którego jest współzałożycielem - i w którym wokalistą jest Mike Patton. Na ten moment powód rozstania z Hudsonem nie jest znany.

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