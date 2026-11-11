Znana jest data pogrzebu Tomasza "Demolki" Molki. Bliscy zmarłego perkusisty mają prośbę do uczestników ostatniego pożegnania

Informacja o śmierci Tomasza "Demolki" Molki obiegły polską przestrzeń publiczną w poniedziałek 2 listopada. To wtedy stało się jasne, że 52-letni muzyk, najbardziej znany jako członek bydgoskiej formacji NoNe zmarł nagle 1 listopada. Jak poinformowali kilka dni później bliscy artysty, w momencie śmierci nie przebywał on w Polsce.

W związku z tym rodzina i przyjaciele Tomasza "Demolki" Molki utworzyli zbiórkę, za pośrednictwem której zbierali środki konieczne na sprowadzenie ciała zmarłego do Polski. Jak zaznaczono w jej opisie, koszty procesu oraz licznych towarzyszących mu formalności znacząco przekraczają możliwości finansowe bliskich zmarłego. Zbiórka spotkała się z bardzo dużym odzewem, tak fanów i fanek artysty, jak i jego kolegów i koleżanek z branży, dzięki czemu udało się zebrać konieczną kwotę.

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Szczegóły pogrzebu Tomasza "Demolki" Molki

W końcu we wtorek 10 listopada na koncie na Facebooku Studia Tatuażu Demolka Tat2, którego założycielem był artysta, pojawiła się informacja o jego ostatnim pożegnaniu.

Jak wynika z udostępnionego nekrologu, pogrzeb Tomasza "Demolki" Molki odbędzie się w poniedziałek 16 listopada w kaplicy cmentarza parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy o godzinie 12:30. Kolejno żałobnicy udadzą się na tamtejszy cmentarz parafialny.

Uwagę zwraca prośba bliskich do osób, które zamierzają wziąć udział w ceremonii pogrzebowej. W jej trakcie będzie miała miejsce kwesta na rzecz Stowarzyszenia Stukot, które zajmuje się pomocą bezdomnym i wolnożyjącym kotom. Rodzina Tomasza "Demolki" Molki zachęca do wsparcia kwesty i w ten sposób uczczenie pamięci zmarłego.

Miłością Tomka były zwierzęta, którym pomagał przez całe swoje życie. Podczas pogrzebu zorganizowana zostanie kwesta na rzecz Stowarzyszenia Stukot. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy na cześć Jego pamięci - brzmi apel rodziny.

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