Oasis nie pojawią się na ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame! Liam Gallagher zabrał głos

W lutym tego roku poznaliśmy nominowanych w ramach tegorocznego Rock & Roll Hall of Fame. Na liście artystów i artystek znalazł się także, już po raz trzeci, zespół Oasis.

Bracia Noel i Liam Gallagher, z naciskiem na drugiego z wymienionych, już lata temu dali się poznać jako krytycy całej organizacji. Wokalista zaś namawiał fanów i fanki formacji, jednak do tego, aby Ci i te... nie głosowali na Oasis!

Pomimo postawy członków formacji ta została w tym roku włączona do słynnej "hali sław". Wyjątkowo zaskakująca była reakcja na to Liama. Muzyk, oczywiście za pośrednictwem swojego konta na portalu "X", napisał, że jest niezwykle dumny i szczęśliwy z powodu wyróżnienia jego grupy. Dodał też, że dziękuje wszystkim, którzy głosowali i stwierdził, że od zawsze marzył, żeby znaleźć się w Rock & Roll Hall of Fame. Dopytywany młodszy Gallagher zapewniał komentujących, że tak on, jak i jego brat wezmą udział w ceremonii - okazuje się jednak, że plany się zmieniły...

Największe przeboje Oasis

Dlaczego muzycy Oasis nie wezmą udziału w tegorocznej ceremonii Rock & Roll Hall of Fame?

Już jakiś czas temu zagraniczne media wskazywały, że Noel Gallagher w dniu ceremonii, czyli 14 listopada, weźmie udział jako gość w koncercie Goldie, który będzie miał miejsce dość daleko od całej imprezy, gdyż w Londynie.

Teraz to, iż nie weźmie udziału w ceremonii potwierdził także Liam. Oczywiście na dawnym Twitterze napisał on, że Los Angeles to dla niego nieco za daleko, aby przyjechać tylko na jedną noc. W swoim stylu dodał, że ma inne sprawy na głowie pisząc, że... przecież zbliża się Boże Narodzenie!

Na ten moment nie wiadomo, czy inni wyróżnieni członkowie Oasis: Paul "Bonehead" Arthurs, Gem Archer, Paul "Guigsy" McGuigan, Andy Bell, Tony McCarroll i Alan White, również nie pojawią się na wydarzeniu. Założyciele Oasis idą więc śladem Iron Maiden. Już od kilku miesięcy nie jest tajemnicą, że grupa nie pojawi się w Los Angeles, gdyż tego dnia gra koncert. Chęć udziału w ceremonii wyrażał Blaze Bayley, na ten moment nie wiadomo jednak, czy tak się stanie.

Kogo wciąż brakuje w Rock and Roll Hall of Fame? Oto 10 wykonawców, którzy są pomijani: