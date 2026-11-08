Richard Lloyd nie żyje. Legendarny gitarzysta Television miał 75 lat

Informację o śmierci Richarda Lloyda przekazała jego rodzina w wystosowanym dla magazynu "Rolling Stone" oświadczeniu. Jak poinformowano, muzyk zmarł w swoim domu w Chattanooga w Tennesse w sobotę 7 listopada. Do ostatnich chwil gitarzyście towarzyszyli jego ukochana żona Sheila i pies Willie Mays. W chwili śmierci Richard Lloyd miał 75 lat.

Już wiosną tego roku okazało się, że muzyk zmaga się z rakiem dróg żółciowych. W marcu na stronie GoFoundMe pojawiła się zbiórka, założona przez jego dawnego kolegę z zespołu, Seana Seymoura. To z jej opisu opinia publiczna dowiedziała się, że Lloyd miał guzy na wątrobie i kilka w innych, trudno dostępnych dla lekarzy miejscach, co uniemożliwiało ich bezpieczne usunięcie. W ostatnich miesiącach gitarzysta kilkanaście razy trafiał do szpitala, w tym na OIOM.

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Kim był Richard Lloyd?

Richard Lloyd największe uznanie i rozpoznawalność zyskał jako gitarzysta i jeden ze współzałożycieli ikonicznej formacji Television. Choć początkowo uczył się gry na perkusji, ostatecznie przerzucił się na gitarę. Jeszcze w szkole przekładał instrument nad naukę, co prowadziło do konfliktów z rodzicami.

Przełomem okazało się być pojawienie się w jego życiu Terry'ego Orka, późniejszego menedżera zespołu Television. To dzięki niemu poznał się z Tomem Verlainem, późniejszym frontmanem kapeli (zmarł w 2023 roku). Ta powstała oficjalnie w Nowym Jorku w 1973 roku, pierwsze tygodnie swojej działalności spędzała na próbach, aby zadebiutować na żywo wiosną kolejnego roku. Television istniało do 1978 roku, wydając dwie płyty. Grupa, w Lloydem w składzie, powróciła dopiero w 1991 roku i zaprezentowała krążek Television. Dwa lata później po raz kolejny się rozpadła - powracając w 2001 roku na kolejne sześć lat. We wszystkich tych reaktywacjach brał udział gitarzysta.

Już po pierwszym rozpadzie zespołu Richard Lloyd wystartował z karierą solową, wydając w 1979 roku album Alchemy. Działał także jako muzyk sesyjny, miał własne studio, w którym zajmował się działalnością producencką

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