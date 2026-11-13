Kluczowy muzyk Duran Duran przechodzi na emeryturę! Powodem kwestie zdrowotne

Duran Duran to jeden z najbardziej ikonicznych zespołów dla muzyki lat 80. Powstał już w 1978 roku w Birmingham z inicjatywy keybordzisty Nicka Rhodesa, gitarzysty (później basisty) Johna Taylora oraz wokalisty i basisty Stephena Duffy'ego.

W pierwszych latach działalności grupa przechodziła zmiany w składzie, który ustabilizował się ostatecznie w maju 1980 roku, a który utworzyli Rhodes, John Taylor, wokalista Simon Le Bon, gitarzysta Andy Taylor oraz perkusista Roger Taylor (nie, nie ten z Queen). Co ciekawe, doszło tu jedynie do zbieżności nazwisk - muzycy Duran Duran nie są rodziną.

Pomimo różnych okoliczności, zmian w składzie, odejść i powrotów poszczególnych muzyków, Duran Duran pozostaje aktywny w muzycznym świecie od niemal 50 lat. Niestety, z jego obozu właśnie napłynęły zaskakujące informacje.

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne

Roger Taylor odchodzi z Duran Duran! Z czym zmaga się wieloletni perkusista zespołu?

W czwartek 12 listopada na kontach formacji w mediach społecznościowych pojawiło się ważne oświadczenie. Informuje ono, że jej wieloletni perkusista Roger Taylor podjął decyzję o przejściu na emeryturę i tym samym odejściu z zespołu.

Powodem takiego stanu rzeczy są problemy zdrowotne muzyka. Zmaga się on z szumami usznymi, które w ostatnim czasie nabrały na sile, uniemożliwiając artyście komponowanie, nagrywanie i występowanie tak, jak do tej pory. Jak wskazano:

Po głębokim namyśle oraz konsultacjach lekarskich uznał, że ochrona słuchu i długofalowe dbanie o zdrowie muszą stać się dla niego priorytetem.

Kilka słów od siebie dodał także sam Roger Taylor:

To jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie przyszło mi podjąć. Gra na perkusji w tym zespole była największą radością mojego życia. Nigdy nie będę w stanie wystarczająco podziękować fanom za miłość, jaką obdarzali nas przez te wszystkie lata. Prawda jest jednak taka, że ​​moje szumy uszne stają się coraz bardziej dokuczliwe – dotarłem do momentu, w którym muszę posłuchać własnego organizmu oraz zaleceń lekarzy. Podjęcie tej decyzji w odpowiednim momencie nie było łatwe, ale odchodzę w świetnym stylu. Właśnie wróciliśmy z niezwykle udanej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie. Wcześniej zagraliśmy nasz drugi koncert w roli głównej gwiazdy na festiwalu BST Hyde Park, zostaliśmy wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame, a także wróciliśmy do studia nagraniowego wraz z Nilem Rodgersem. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego finałowego rozdziału – przeżyliśmy tak wiele wyjątkowych chwil, które pozostaną w mojej pamięci na zawsze. Odchodzę z ogromną dumą i wielką sympatią do Simona, Nicka oraz Johna.

Roger Taylor był częścią Duran Duran od powstania w 1978 roku. Podjął decyzję o odejściu siedem lat później, chcąc skupić się na życiu z dala od reflektorów. Powrócił w 2001 roku i pozostał w składzie aż do teraz. Taylor został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 roku jako członek Duran Duran.

Na ten moment nie wiadomo, czy grupa będzie kontynuowała działalność pomimo odejścia Taylora, z innym perkusistą w składzie.

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne: