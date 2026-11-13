Billy Idol pracuje nad nowym albumem. "Dodajemy barwy, po które nie sięgaliśmy od dłuższego czasu"

Legendarny Billy Idol ma zdecydowanie powody do radości. W tym roku oficjalnie dołączy w końcu do Rock and Roll Hall of Fame. Kilka miesięcy temu został natomiast uhonorowany za całokształt kariery w trakcie 52. gali American Music Awards (AMAs). To wszystko zdecydowanie napędza Idola do dalszego działania.

Mimo 70 lat na karku, Billy Idol ani myśli o emeryturze. Choć w 2025 roku wydał kolejny studyjny album, Dream Into It, to już... tworzy kolejny.

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Czego możemy się po nim spodziewać? Na ten temat wypowiedział się w najnowszym wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Billboard.

Będzie na nim trochę więcej elektroniki, ale to wciąż klimat rodem z lat 80. i wciąż w stu procentach Billy Idol. To nadal czysty rock and roll. Po prostu dodajemy barwy, po które nie sięgaliśmy od dłuższego czasu –powiedział wprost wokalista.

Więcej zdradzić nie chciał. Można jednak przypuszczać, że całość – przy dobrych wiatrach – ujrzy światło dzienne jeszcze przed końcem 2027 roku. Pozostaje tylko czekać na kolejne informacje. Będzie to już jego jedenasta płyta w dyskografii.

Idol dodał także, że "będzie grał, dopóki nie padnie". –W robieniu tego przez tak długi czas chodzi o to, że w pewnym sensie masz już pełną kontrolę nad tym, co tworzysz. Masz lepszy kontakt ze swoim artyzmem niż kiedykolwiek wcześniej. Energia i intencje są dokładnie takie same, jak wtedy, gdy miałem 20 lat. Na scenie wcale się nie oszczędzam. No, może trochę. W tym sensie, że nie mogę już tak zeskakiwać ze sceny. Niektórych rzeczy po prostu nie dam rady zrobić. Ale poza tym w kwestii podejścia i całej reszty absolutnie nie odpuszczam. Pod tym względem jest bardzo podobnie jak na samym początku –podsumował.

Oto ciekawostki o albumie Rebel Yell od Billy'ego Idola: