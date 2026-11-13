"Wśród nocnej ciszy" w HBO Max. Ile odcinków ma nowy serial Jana Holoubka i kiedy finał?

Fabuła serialu "Wśród nocnej ciszy". O czym opowiada nowe dzieło Jana Holoubka?

Scenariusz produkcji "Wśród nocnej ciszy", przygotowanej wspólnie przez Jana Holoubka oraz Macieja Kowalewskiego, bazuje na reportażu Wiesława Łuki pt. "Nie oświadczam się". Twórcy przybliżają w ten sposób widzom kulisy jednej z najbardziej szokujących zbrodni z okresu PRL-u. Akcja przenosi nas do małej miejscowości położonej w okolicach Połańca, gdzie w wigilijną noc 1976 roku dochodzi do dramatu. W niewyjaśnionych okolicznościach życie tracą spodziewająca się dziecka Krysia, jej mąż Stanisław Matuszek oraz brat Miecio. Do zbadania sprawy zostaje oddelegowany śledczy Maczek, który bardzo szybko zaczyna podważać oficjalnie przyjętą wersję tego, co zaszło. W czasie gdy zrozpaczeni rodzice dokonują identyfikacji zwłok swoich dzieci, matka zamordowanych trafia pod opiekę lekarzy. To właśnie w szpitalu prowadzący dochodzenie funkcjonariusz natrafia na tropy, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa. W obliczu dramatu bardzo ważną funkcję w życiu lokalnej społeczności pełni sołtys Lech Wojda, próbujący zjednoczyć mieszkańców wsi. Choć po ceremonii pogrzebowej codzienność pozornie wraca na dawne tory, wkrótce dochodzi do kolejnego wstrząsającego incydentu, który ponownie uderza w miejscowych. Równolegle jedyny świadek tragicznej wigilii nie jest w stanie zapomnieć o tym, co widział, i na własną rękę rusza śladem mężczyzny, którego obwinia o tę zbrodnię.

Obsada serialu "Wśród nocnej ciszy". Jakie gwiazdy wystąpiły w produkcji?

Główna obsada "Wśród nocnej ciszy" skupia na ekranie prawdziwą plejadę znanych polskich aktorów. W kluczowych rolach występują Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Magdalena Biegańska, Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Ewelina Starejki, Tomasz Włosok, Dariusz Chojnacki, Artur Paczesny, Karolina Kowalska, Kacper Sasin, Andrzej Popiel, Krzysztof Surówka, Nel Kaczmarek, Mateusz Górski, Maria Kania, Marcin Bosak, a także Natan Horodecki.

Równie okazale prezentuje się drugi plan. Widzowie zobaczą w tych rolach między innymi Michała Żurawskiego oraz Michała Pawlika, a towarzyszą im Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Mikołaj Chroboczek, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz oraz Łukasz Garlicki.

PRZECZYTAJ TEŻ: Małgorzata Potocka zagrała w amerykańskim filmie. Produkcja powalczy o nominację do Oscara

"Wśród nocnej ciszy" w HBO Max. Ile odcinków ma serial i kiedy oglądać finał?

Twórcy zamknęli całą historię w łącznie 6 odcinkach udostępnianych w serwisie HBO Max co tydzień. Pierwszy z nich trafił do serwisu 13 listopada, natomiast emisję finałowego epizodu wyznaczono na drugą połowę grudnia. Poniżej przedstawiamy szczegółowy kalendarz premier poszczególnych części tej produkcji.

Premiera 1. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 13 listopada,

Premiera 2. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 20 listopada,

Premiera 3. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 27 listopada,

Premiera 4. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 4 grudnia,

Premiera 5. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 11 grudnia,

Premiera 6. odcinka "Wśród nocnej ciszy" - 18 grudnia.

Łukasz Simlat gra potwora inspirując się własnym dziadkiem. "Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził"