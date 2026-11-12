Małgorzata Potocka zagrała w amerykańskim filmie. Produkcja powalczy o nominację do Oscara

Film "Bliss" przedstawia kameralną i wzruszającą historię skupioną wokół potęgi ludzkiej pamięci oraz relacji rodzinnych. Osią fabuły są losy matki i córki, w które wcieliły się odpowiednio Małgorzata Potocka oraz Amy Hargreaves. Kobiety próbują naprawić łączącą je więź, ale ich starania utrudnia postępująca choroba seniorki, której świadomość i wspomnienia są niszczone przez Alzheimera. "Grana przeze mnie bohaterka ma 85 lat, pamięta Powstanie Warszawskie i dostaje Alzheimera. To jest niesamowicie wzruszający film. Moja bohaterka natomiast traci kontakt z rzeczywistością, traci kontakt z codziennością i na koniec nie poznaje już swojej córki" - wytłumaczyła Małgorzata Potocka w rozmowie z Super Expressem.

"Bliss" z Małgorzatą Potocką rusza do wyścigu pod Oscara

Za reżyserię "Bliss" odpowiada Paulina Jaśkiewicz, natomiast scenariusz napisała Emily Bernard. Produkcja miała swoją premierę w grudniu w Nowym Jorku, gdzie spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. "Wszyscy do mnie podchodzili i mówili: »Musisz to wysłać do Hollywood, musisz to wszystkim pokazać, wszystkim agentom na świecie«, więc cieszyłam się ogromnie" - wspomina Małgorzata Potocka. Reakcje te przełożyły się na konkretne działania, ponieważ produkcja oficjalnie staje do walki o najważniejszą nagrodę w świecie kina.

Nasz amerykański film krótkometrażowy »Bliss« w reżyserii Pauliny Jaśkiewicz staje do walki o nominację do Oscara. Sama możliwość znalezienia się w tym wyścigu to już ogromny sukces i wielka satysfakcja. Zagranie 85-letniej bohaterki zmagającej się z Alzheimerem u boku wspaniałej Amy Hargreaves to jedno z najbardziej niezwykłych wyzwań w moim życiu. Trzymajcie mocno kciuki za naszą ekipę - przekazała Małgorzata Potocka za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

Nasz amerykański film krótkometrażowy »Bliss« w reżyserii Pauliny Jaśkiewicz staje do walki o nominację do Oscara. Sama możliwość znalezienia się w tym wyścigu to już ogromny sukces i wielka satysfakcja. Zagranie 85-letniej bohaterki zmagającej się z Alzheimerem u boku wspaniałej Amy Hargreaves to jedno z najbardziej niezwykłych wyzwań w moim życiu. Trzymajcie mocno kciuki za naszą ekipę - przekazała Małgorzata Potocka za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

Małgorzata Potocka o kulisach "Bliss". Charakteryzacja trwała kilka godzin

W produkcji "Bliss" Małgorzata Potocka wciela się w kobietę o wiele starszą od siebie, co wiązało się z koniecznością wielogodzinnych przygotowań na fotelu charakteryzatorskim. "Charakteryzatorka postarzała mnie około trzech godzin, nakładając kolejne warstwy różnych preparatów na moją twarz. Preparatów, które powodowały, że mimika twarzy się ruszała, zmieniała, była żywa" - zdradza artystka, opisując skomplikowany proces postarzania twarzy na planie.

W tym momencie nie ma jeszcze żadnych informacji na temat tego, kiedy film "Bliss" pojawi się w polskiej dystrybucji.

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