Czy wiesz wszystko o "The Office PL"? Sprawdź się w naszym quizie

W 2021 roku wyemitowano pierwszy sezon serialu komediowego "The Office PL". Jest to rodzima odpowiedź na kultową brytyjską produkcję "The Office".

Polska wersja, której akcja dzieje się w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej, spotkała się z dość ciepłym przyjęciem ze strony widzów. Dlatego też powstały kolejne trzy sezony. Co jednak istotne: szósta odsłona jest już emitowana na antenie Canal+.

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Ponownie więc na ekranach możemy oglądać m.in. Piotra Polaka, Adama Woronowicza czy Vanessę Alexander, którzy skradli swoimi rolami w serialu "The Office PL" serca widzów.

Zanim jednak będziemy mogli obejrzeć wszystkie dalsze perypetie pracowników Kropliczanki, polecamy zmierzyć się z naszym quizem dotyczącym "The Office PL". Prawdziwi miłośnicy serialu z pewnością zdobędą bez problemu komplet punktów.

Sprawdź się w naszym quizie: