"The Office PL" - czas na quiz z polskiego wydania kultowego "Biura"!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-11-09 13:14

Serial komediowy "The Office PL" zaskarbił sobie ogromną sympatię widzów. Nic dziwnego. Perypetie pracowników fikcyjnej spółki produkującej wodę Kropliczanka naprawdę bawią. Wkrótce premierę ma mieć kolejny sezon serialu. To dobra okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę o tej produkcji. Czy zdobędziecie 10/10 w naszym quizie?

the Office PL
Autor: Materiały prasowe Canal+/ Materiały prasowe

Czy wiesz wszystko o "The Office PL"? Sprawdź się w naszym quizie

W 2021 roku wyemitowano pierwszy sezon serialu komediowego "The Office PL". Jest to rodzima odpowiedź na kultową brytyjską produkcję "The Office". 

Polska wersja, której akcja dzieje się w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej, spotkała się z dość ciepłym przyjęciem ze strony widzów. Dlatego też powstały kolejne trzy sezony. Co jednak istotne: szósta odsłona jest już emitowana na antenie Canal+. 

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Ponownie więc na ekranach możemy oglądać m.in. Piotra Polaka, Adama Woronowicza czy Vanessę Alexander, którzy skradli swoimi rolami w serialu "The Office PL" serca widzów. 

Zanim jednak będziemy mogli obejrzeć wszystkie dalsze perypetie pracowników Kropliczanki, polecamy zmierzyć się z naszym quizem dotyczącym "The Office PL". Prawdziwi miłośnicy serialu z pewnością zdobędą bez problemu komplet punktów. 

Sprawdź się w naszym quizie:

Quiz o "The Office PL". Czy wiesz wszystko o polskiej odsłonie kultowego serialu?
Pytanie 1 z 10
Akcja polskiego "The Office" rozgrywa się w...