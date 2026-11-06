"The Office PL" powraca z 6. sezonem. Kiedy premiera nowych odcinków i wielki finał?

Fabuła 6. sezonu "The Office PL". Co wydarzy się w biurze Kropliczanki?

Chociaż w firmie nie planowano żadnych rewolucji, w Kropliczance nadchodzą właśnie spore przetasowania. W siedleckim oddziale pojawia się ekscentryczny warszawiak Robert, który błyskawicznie odnajduje się w lokalnych układach i całkowicie fascynuje Michała. Wdrożenie projektu "Kropliczanka 2030" staje się pretekstem do zaciętej rywalizacji o stanowiska i wpływy w firmie. Podczas gdy Michał za wszelką cenę walczy o utrzymanie swojej pozycji, Patrycja wietrzy szansę na awans, a Darek musi zmierzyć się z poważnym życiowym kryzysem.

Równolegle bohaterowie zmagają się z prywatnymi problemami, które dotyczą ich ambicji, relacji czy kryzysu męskości. Specyfika tego biura sprawia jednak, że nawet najbardziej istotne kwestie momentalnie toną w niezręcznościach, językowych wpadkach i czystym absurdzie. Nowe odcinki "The Office PL" ponownie gwarantują widzom solidną dawkę swojskiego wstydu i trafnych spostrzeżeń na temat współczesnego świata, a także niezwykle znajomo brzmiący humor.

Sonda Z poniższej listy najlepszym serialem komediowym jest... "The Office PL" "1670" "Emigracja XD" i "Edukacja XD"

Michał Sikorski w obsadzie "The Office PL". Kogo gra gwiazdor serialu "1670"?

W szóstym sezonie szeregi pracowników Kropliczanki zasiliła zupełnie nowa postać. W rolę przybyłego ze stolicy Roberta wciela się Michał Sikorski, aktor doskonale znany widzom z hitowego serialu "1670". Stołeczne pochodzenie tłumaczy nieco ekscentryczne zachowanie nowego pracownika. Sposób mówienia, osobliwy garnitur oraz kamienna twarz sprawiają, że reszta siedleckiego zespołu kompletnie nie wie, jak traktować przybysza.

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Poza nową twarzą na ekranie ponownie pojawią się doskonale znani fanom aktorzy z dotychczasowej obsady. W swoich głównych rolach powracają Piotr Polak, Vanessa Aleksander oraz Adam Woronowicz, a towarzyszą im Kornelia Strzelecka, Rafał Kowalski, Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski oraz Milena Lisiecka.

"The Office PL" sezon 6. Kiedy nowe odcinki i finał w Canal+? Harmonogram premier

Szósta odsłona serialu "The Office PL" składa się w sumie z dwunastu odcinków, które trafiają do oferty serwisu w każdy piątek. Pierwsze trzy zadebiutowały Canal+ 6 listopada, natomiast finałowe rozstrzygnięcie walki o fotel prezesa Kropliczanki zobaczymy jeszcze przed końcem tego miesiąca. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz dat premier poszczególnych odcinków tej serii.

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2. odcinek 6. sezonu "The Office PL" zadebiutował 6 listopada,

3. odcinek 6. sezonu "The Office PL" zadebiutował 6 listopada,

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5. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 13 listopada,

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8. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 20 listopada,

9. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 20 listopada,

10. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 27 listopada,

11. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 27 listopada,

12. odcinek 6. sezonu "The Office PL" ukaże się 27 listopada.

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