Nadchodzi kolejny polski kryminał. Znamy datę premiery "Genialnej M."

Platforma SkyShowtime przygotowuje się do pokazania swojej kolejnej polskiej produkcji oryginalnej, którą będzie serial "Genialna M.". Jest to już ósmy rodzimy tytuł w katalogu tego serwisu, dołączający do takich pozycji jak "Śleboda", "Langer", "Glina. Nowy rozdział", "Morfeusz" czy "Pionek". Niedawno poinformowano również o starcie prac na planie nowego kryminału zatytułowanego "Zwierzak".

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Fabuła serialu "Genialna M.". Kogo zagra Agnieszka Dygant w nowej produkcji?

Centralną postacią opowieści jest grana przez Agnieszkę Dygant Marta, która zarabia na życie, sprzątając komisariat policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy kobieta ulega pokusie i bierze się za porządkowanie tablicy z materiałem dowodowym dotyczącym trudnego śledztwa, które utknęło w martwym punkcie. Jej działania wywołują szok wśród funkcjonariuszy, ponieważ wpada ona na trop znacznie przybliżający śledczych do ujęcia przestępcy. Wychodzi na jaw, że sprzątaczka może pochwalić się niebotycznym ilorazem inteligencji na poziomie 160 IQ. Chociaż tak wybitny umysł nigdy nie ułatwiał jej codziennego funkcjonowania, to w starciu ze światem przestępczym staje się potężnym atutem. Od tego momentu niezwykle bystra pracownica wspiera policjantów przy rozwikływaniu kolejnych spraw kryminalnych.

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"Genialna M." na SkyShowtime. Kiedy premiera i kto znalazł się w obsadzie?

Polska produkcja bazuje na francuskim formacie "H.P.I. - Haut Potentiel Intellectuel". Jego twórcami są Nicolas Jean, Stephane Carrie oraz Alice Chegaray-Breugnot, a całość powstała na bazie autorskiego pomysłu pierwszego z nich.

Na ekranie zobaczymy wielu innych znanych aktorów, wśród których znaleźli się Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski i Alicja Wójcik. W serialu wystąpią także Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz oraz Krzysztof Wieszczek. Widzowie zobaczą premierowy odcinek "Genialnej M." już 2 grudnia.

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