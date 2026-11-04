To jedyny odpowiedni kalendarz adwentowy. Kiedy rusza sprzedaż gadżetu od Rammsteina?

Nie da się ukryć, że coś ciekawego zadziało się w tym roku. Jeszcze sporo czasu było do Halloween czy Dnia Wszystkich Świętych, kiedy to w sklepach, drogeriach i największych dyskontach pojawiać zaczęła się oferta sprzedażowa, zorientowana już na... święta Bożego Narodzenia!

Do tej pory takową masowo można było dostrzec dopiero wraz z nadejściem listopada, jednak w tym momencie miesiące wiele osób może już odczuwać wręcz przesyt świątecznym klimatem. Zewsząd "atakujące" nad gadżety, dekoracje, propozycje na prezenty - aż w końcu już dostępne w sprzedaży rozmaite kalendarze adwentowe. Okazuje się, że takowy tradycyjnie już stworzył także zespół Rammstein!

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

Kiedy rusza sprzedaż kalendarza adwentowego dla fanów i fanek Rammsteina?

Boże Narodzenie rozpoczęła nieco wcześniej także ikona niemieckiego industrial metalu. Grupa już 2 listopada za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zapowiedziała moment startu sprzedaży tegorocznego wydania swojego kalendarza adwentowego.

Ten ma niezwykle elegancki dizajn - utrzymany jest w kolorach złotym i czarnym i jak głosi jego oficjalny opis, powstał z wysokiej jakości materiału. Co wchodzi w jego skład? Są to 24 unikalne, oryginalne i wcześniej nie będące dostępne w sprzedaży gadżety, ukryte w wyjmowanych pudełeczkach. Oczywiście niespodzianką jest, co dokładnie może trafić w ręce fanów. Jak zaznaczono, łączna wartość tych elementów wynosi około 300 euro (czyli około 1320 złotych). Na ten moment sama cena kalendarza nie jest znana.

Kiedy rusza jego sprzedaż? Ekskluzywna 24-godzinna przedsprzedaż dla członków LIFAD będzie miała miejsce w czwartek, 5 listopada, godz. 11:00 czasu polskiego. Regularna sprzedaż zaś rozpocznie się w piątek 6 listopada, również o 11:00.

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