Sam Fender wykonał cover utworu „You Can't Always Get What You Want”. Mick Jagger już zareagował!

Mick Jagger ocenia wersję Sama Fendera. „Świetna robota”

Sam Fender wziął na warsztat absolutną klasykę rocka i zachwycił samego autora. Artysta nagrał własną wersję kultowego utworu The Rolling Stones „You Can’t Always Get What You Want”, a jego interpretacja doczekała się komentarza od samego Micka Jaggera. Lider legendarnej grupy nie szczędził Fenderowi komplementów.

"Jestem fanem twórczości Sama, więc ucieszyłem się, gdy usłyszałem, że nagrał własną wersję jednej z moich piosenek. Uważam, że wykonał świetną robotę" – ocenił wokalista The Rolling Stones. Nowa wersja piosenki znalazła się w tegorocznej świątecznej reklamie popularnej sieci handlowej John Lewis.

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Powrót do szkolnych murów. Wyjątkowa współpraca

Nagranie, które powstało w Tyneside, ma dla Sama Fendera szczególne, sentymentalne znaczenie. Artysta, który wyprodukował utwór wspólnie z członkami swojego zespołu – Joe Atkinsonem i Deanem Thompsonem – postanowił wrócić do korzeni. Zaprosił do współpracy chór ze szkoły John Spence Community High School w North Shields, do której sam kiedyś uczęszczał.

To jednak nie wszystko. W piosence słychać także sekcję dętą Easington Colliery Band. – To był zaszczyt móc na nowo opracować tak kultowy utwór legendarnego zespołu. Nagraliśmy partie chóru dziecięcego w duchu Bożego Narodzenia, zapraszając uczniów z mojej dawnej szkoły – przyznaje Sam Fender.

Szlachetny cel. Singiel wesprze organizacje charytatywne

Fani artysty mogą już kupić jego wersję „You Can’t Always Get What You Want” na singlu 7-calowym i płycie CD. Na stronie B wydawnictwa znalazł się utwór „Winter Song” zespołu Lindisfarne, który Fender nagrał w 2020 r. To pierwsze fizyczne wydanie tej piosenki.

Cała akcja ma również wymiar charytatywny. Cały zysk netto ze sprzedaży fizycznego wydania singla trafi na konto organizacji Teenage Cancer Trust. Z kolei dochód ze sprzedaży płyty w sklepach John Lewis zostanie przekazany na rzecz Action for Children.

Prawdziwe szaleństwo! Ponad pół miliona biletów w godzinę

Sam Fender udowadnia, że jest dziś jednym z najpopularniejszych artystów w Wielkiej Brytanii. Muzyk ogłosił na przyszły rok osiem stadionowych koncertów w ramach trasy Proper Massive Stadium Tour ’27. Zainteresowanie było gigantyczne – bilety na wszystkie występy wyprzedały się w niecałą godzinę. Oznacza to, że jego występy zobaczy łącznie ponad 600 tysięcy fanów. Fender zagra m.in. na legendarnym londyńskim Wembley oraz na Etihad w Manchesterze.

Sam Fender na szczycie. Pasmo sukcesów artysty

Ostatnie lata to dla artysty pasmo imponujących sukcesów. Jego trzeci album, „People Watching”, wydany w 2025 roku, zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, zdobywając prestiżową nagrodę Mercury Prize 2025. Od czasu premiery płyty Sam otrzymał również dwie nagrody BRIT oraz nagrodę im. Ivora Novello dla songwritera roku.

W czerwcu 2025 roku, podczas koncertu na London Stadium, Fender po raz pierwszy wykonał przed ponad 80-tysięczną publicznością utwór „Rein Me In” w duecie z Olivią Dean. Piosenka, która ukazała się jako singiel, pobiła historyczny rekord, aż 23 razy zdobywając pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów.

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