Scorpions po raz kolejny w Polsce w 2027 roku. Harmonogram sprzedaży biletów

Scorpions to wciąż, bez żadnych wątpliwości, jedna z największych ikon hard rocka w historii ciężkich brzmień. Formacja powstała już w 1965 roku w Hanowerze, a swój debiutancki album wydała siedem lat później. Lonesome Crow był dopiero początkiem na drodze do wielkiej, globalnej kariery.

Dziś, mając na koncie dziewiętnaście studyjnych płyt i ponad sześćdziesięcioletnią historię, grupa absolutnie nie zwalnia tempa! Jak ogłoszono w poniedziałek 2 listopada, ta będzie występować także w przyszłym roku w ramach trasy "Love, Peace & Rock’N’Roll Tour 2027".

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Scorpions po raz kolejny w Polsce w 2027 roku!

Oczywiście na trasie nie mogło zabraknąć Polski! Scorpions zagra 3 czerwca 2027 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Oznacza to, że zespół powróci nad Wisłę już ósmy raz w przeciągu ostatnich kilku lat!

Co ciekawe, Polska swoje poczekała na pierwszą koncertową wizytę Scorpions. Formacja zawitała do nas dopiero w 1993 roku, kiedy to zagrała w Warszawie na Kortach Tenisowych Legii.

Scorpions w Polsce w 2027 roku. Harmonogram sprzedaży biletów

Kiedy rusza sprzedaż biletów na występ zaplanowany na przyszły rok? Poniżej dokładny harmonogram:

Przedsprzedaż dla osób zapisanych do newslettera Bilet Serwisu (aby do niej dołączyć, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera do północy 4 listopada) - 5 listopada (czwartek), godz. 11:00

Ogólna sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych - 6 listopada (piątek), godz. 11:00.

Za sprzedaż wejściówek na nadchodzący koncert Scorpions odpowiedzialna jest strona Bilet Serwis.

Premiera filmu o Scorpions na początku przyszłego roku!

2027 rok zapowiada się na naprawdę intensywny dla zespołu. Jeszcze na początku roku, 28 stycznia 2027, premierę w Niemczech będzie miał wyczekiwany film biograficzny o historii zespołu, zatytułowany Wind of Change. Na ten moment nie jest znana data emisji globalnej, w tym w Polsce.