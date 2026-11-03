Wyprzedali Madison Square Garden, a teraz mają coś dla fanów. Florence + The Machine wydają album koncertowy

Florence + The Machine wydają album koncertowy. Fani już mogą posłuchać singla

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Florence + The Machine! Zespół ogłosił właśnie premierę albumu koncertowego, który jest zapisem entuzjastycznie przyjętej przez krytyków trasy „Everybody Scream Tour”. Nowe wydawnictwo pozwoli przeżyć te niezwykłe emocje ponownie.

Album „Everybody Scream Tour Live” ukaże się w wersji cyfrowej już 6 listopada. Na zachętę artystka podzieliła się już pierwszym nagraniem. Fani mogą posłuchać porywającego, koncertowego wykonania utworu „Which Witch”, które trafiło do wszystkich serwisów streamingowych. To jednak nie koniec niespodzianek – w przyszłym roku pojawią się także winylowe edycje płyty na czerwonych i czarnych krążkach. Obie wersje można już zamawiać w przedsprzedaży.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Emocje z wyprzedanych aren na całym świecie

Nowy album jest dokumentacją trasy koncertowej, która na początku tego roku zawitała do Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii i Europy. Wydawnictwo ma przenieść niezwykłą atmosferę tych występów do słuchaczy na całym świecie. Skala sukcesu tournée robi wrażenie – zespół zagrał m.in. wyprzedane koncerty w legendarnych nowojorskich halach Madison Square Garden i Barclays Center.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także występy w Los Angeles, gdzie Florence + The Machine zagrali aż dwa wyprzedane koncerty w Kia Forum. To najlepszy dowód na to, jak potężną siłę sceniczną ma charyzmatyczna wokalistka i jej zespół.

Jedna z najważniejszych artystek swojego pokolenia

Na przestrzeni pięciu albumów studyjnych – „Lungs” (2009), „Ceremonials” (2011), „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), „High As Hope” (2018) oraz „Dance Fever” (2022) – Florence ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Ma na koncie krążki, które zdobywały szczyty list przebojów w USA i Wielkiej Brytanii, a także niezliczone nagrody.

Artystka słynie z niezwykle widowiskowych koncertów i swojego charakterystycznego, ikonicznego głosu. Dzięki temu regularnie wyprzedaje bilety na swoje występy i jest gwiazdą największych festiwali na całym świecie.

Współpracowała z legendami i napisała książkę

Status Florence w świecie muzyki potwierdza również lista gwiazd, z którymi miała okazję pracować. Artystka dzieliła scenę z takimi legendami jak The Rolling Stones, Lady Gaga i Taylor Swift. Jej talent nie ogranicza się jednak tylko do muzyki.

Florence jest również autorką książki „Useless Magic”. To wyjątkowa pozycja, w której fani mogą znaleźć teksty jej piosenek, a także niepublikowaną wcześniej poezję i rysunki jej autorstwa.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów. Te płyty tworzą historię: