Nick Cave pomógł Florence Welch ukończyć nowy album Florence + The Machine. W jaki sposób?

31 października 2025, czyli w Halloween, na rynku ukazał się nowy album formacji Florence + The Machine, na której czele stoi charyzmatyczna wokalistka Florence Welch. Na krążku Everybody Scream znalazło się 12 premierowych kompozycji. Wszystkie utwory zostały napisane i wyprodukowane przez Welch. Do pracy nad materiałem artystka zaprosiła natomiast m.in. Marka Bowena z IDLES, którego można zobaczyć w teledysku do Everybody Scream, Aarona Dessnera z The National oraz Mitski.

Jak się okazuje, udział w tworzeniu najnowszej płyty zespołu Florence + The Machine miał także Nick Cave.

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Welch przyznała otwarcie, że w trakcie prac nad Everybody Scream mogła liczyć na nieocenione wsparcie od australijskiego muzyka. Wokalistka opisała Cave'a jako "niesamowicie wspaniałego człowieka", który pomógł jej "dociągnąć płytę do mety".

– Nick Cave był dla mnie tak życzliwy. Nick i Susie Cave okazali się po prostu najcudowniejszymi i najserdeczniejszymi przyjaciółmi. Wysłałam Nickowi trochę mojej poezji, a on pomógł mi ją zredagować. Pisałam do niego pełne stresu maile z trasy, a on zawsze odpowiadał z ogromną życzliwością. Jako artysta, który również daje tak wymagające fizycznie występy, rozumiał, przez co przechodziłam. Jest niesamowicie wspaniałym człowiekiem – powiedziała artystka w rozmowie na łamach amerykańskiego magazynu Rolling Stone.

Przypomnijmy ponadto, że kluczową inspiracja dla powstania albumu Everybody Scream była rekonwalescencja Welch po ratującej życie operacji w 2023, którą przeszła w trakcie trasy koncertowej.

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