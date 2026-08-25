Björk ma swoją wystawę! Będzie można ją zobaczyć w Polsce - i to za darmo!

Ostatnie dni sierpnia nieuchronnie zwiastują pożegnanie z tegorocznymi wakacjami. To jednocześnie moment podsumowań bardzo intensywnego sezonu wydarzeń plenerowych, który dostarczył polskim fanom mnóstwa muzycznych wrażeń.

Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące będą równie emocjonujące pod kątem imprez muzycznych. Obecnie wiemy już na pewno, iż w sierpniu 2027 roku odbędą się wydarzenia pod szyldem BitterSweet oraz Orange Warsaw Festival. Z kolei organizatorzy Open'er Festival zaczęli już ujawniać pierwsze ogłoszenia, a jedną z głównych gwiazd imprezy będzie Tame Impala, czyli twórca popularnego utworu „Dracula".

Najlepsze wokalistki rockowe - zagranica

Björk zaprasza na wystawę w Polsce. Wstęp na ekspozycję będzie bezpłatny

Zbliżająca się jesienna aura nie musi wcale oznaczać rezygnacji z kulturalnych aktywności. Chłodniejsze, deszczowe dni stanowią doskonałą okazję do wizyt w galeriach sztuki oraz oglądania najnowszych ekspozycji.

Z niezwykłym artystycznym projektem przyjeżdża do naszego kraju absolutna legenda sceny alternatywnej, czyli Björk. Wokalistka znana z takich przebojów jak „It's Oh So Quiet", „Venus as a Boy", „Human Behaviour" oraz „Army of Me", od wielu lat realizuje się nie tylko jako piosenkarka, ale również DJ-ka i autorka performansów, a teraz zaprezentuje się polskiej publiczności w roli współtwórczyni wyjątkowej ekspozycji.

W ramach Wędrującego Festiwalu w Bielsku-Białej zaprezentowana zostanie instalacja zatytułowana „Echolalia". Samo pojęcie oznacza bezwiedne powtarzanie zasłyszanych wcześniej słów lub fragmentów zdań. Całe przedsięwzięcie islandzkiej gwiazdy podzielono na trzy odrębne części, które zostaną udostępnione zwiedzającym w różnych punktach na mapie miasta.

Pierwszy element cyklu, zatytułowany „Ancestress" („Przodkini"), stanowi głęboką refleksję nad procesem przemijania, ludzką pamięcią oraz momentami życiowych transformacji. Z kolei w ramach części „Sorrowful Soil" („Zasmucona ziemia") publiczność usłyszy wielogłosowy chór prowokujący do przemyśleń na temat więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem.

Trzecia składowa projektu, nosząca nazwę „Nerve Bloom" („Rozkwit wrażliwości"), jest efektem bezpośredniej współpracy islandzkiej wokalistki z polską twórczynią, Natalią Kleszczewską. Efektem ich wspólnych działań jest wielowymiarowa instalacja łącząca w sobie malarstwo, ruchome obrazy oraz sferę dźwiękową.

Warto podkreślić, że sam Wędrujący Festiwal zaplanowano na okres od 2 do 4 października, jednak instalacje przygotowane przez Björk będą dostępne dla odwiedzających znacznie dłużej, bo aż do 25 października. Udział w wydarzeniu jest w pełni darmowy, ale z uwagi na olbrzymie zainteresowanie wymagane jest wcześniejsze pobranie specjalnej wejściówki. Dystrybucja bezpłatnych biletów rozpocznie się 28 sierpnia punktualnie o godzinie 12:00 na oficjalnej witrynie internetowej festiwalu.

Björk - ciekawostki o albumie “Debut”: