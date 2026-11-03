Billy Howerdel wyprzedaje prywatne archiwum. Wśród pamiątek prawdziwe perełki!

Taka okazja zdecydowanie nie zdarza się zbyt często. Billy Howerdel, muzyk znany z A Perfect Circle, postanowił otworzyć swoje prywatne archiwum dla fanów. Niebawem rusza licytacja imponującej kolekcji instrumentów, sprzętu studyjnego oraz pamiątek związanych z historią APC.

– To rzadka okazja, by zobaczyć z bliska instrumenty, sprzęt i narzędzia twórcze, które pomogły zdefiniować charakterystyczne brzmienie zespołu – zarówno w studiu, jak i na scenie – czytamy w zapowiedzi.

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Wiadomo już, że licytacja odbędzie się w dniach 8–16 listopada 2026 roku na platformie analogr.com. Wśród ponad setek przedmiotów największe emocje budzą m.in. gitara Yamaha AES 1500 (instrument ten był używany przez Howerdela w studiu podczas nagrywania albumu Thirteenth Step z 2003) czy oryginalny obraz Stevena R. Gilmore’a zatytułowany Youth Number Three (Beautiful Losers), który znalazł się w książeczce dołączonej do debiutanckiej płyty Mer de Noms (2000).

Kolekcja obejmuje także gitary z pierwszych tras koncertowych, podpisane egzemplarze solowego albumu Howerdela What Normal Was, prywatne ubrania czy efekty gitarowe. Wszystkie przedmioty, które pójdą pod młotek, można podejrzeć w serwisie analogr.com.

Formacja A Perfect Circle udostępniła kolejny premierowy utwór

Pod koniec maja 2026 roku formacja A Perfect Circle udostępniła całkowicie premierowy utwór zatytułowany Starless. Ekipa Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela nie zwolniła tempa. Cztery miesiące później w sieci pojawił się singiel To Whom It May Concern.

– To wspaniałe uczucie móc w końcu wypuścić nową muzykę w świat. Fakt, że "Starless" zdobył w tym tygodniu szczyt rockowych list przebojów, czyni ten moment jeszcze słodszym! Bardzo doceniamy to ogromne wsparcie. Teraz czas na "To Whom It May Concern", a to wciąż nie koniec – przekazał, w informacji prasowej, gitarzysta Billy Howerdel.

Premiera nowej kompozycji zbiegła się w czasie z ogłoszeniem trasy koncertowej po Ameryce Północnej, którą zaplanowano na wiosnę 2027.

Na sam koniec przypomnijmy, że na dyskografię APC składają się cztery albumy. Ostatni z nich, Eat the Elephant, ukazał się na rynku w 2018.

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