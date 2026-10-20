Maynard James Keenan nie zamierza iść na emeryturę. Wokalista Tool zagrał koncert kilkanaście dni po operacji!

Maynard James Keenan, charyzmatyczny frontman zespołów Tool, A Perfect Circle i Puscifer, kategorycznie odrzuca pomysł zakończenia kariery muzycznej. Mimo że minionego lata podczas trasy koncertowej doznał poważnej kontuzji i musiał przejść skomplikowaną operację biodra, jego nastawienie do koncertowania pozostaje nieugięte. O emeryturze zdecydowanie nie myśli.

Opowiedział o tym szerzej w wywiadzie dla magazynu Metal Hammer.

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Przypomnijmy, że w trakcie letniej trasy APC biodro wokalisty... odmówiło posłuszeństwa. – Nie mogłem chodzić. Pomyślałem sobie: »Co jest, k***a?". Lód nie pomagał, ciepło też nie, nic nie działało – powiedział Keenan. Muzyk dokończył jakoś resztę trasy, a następnie skontaktował się ze swoimi lekarzami w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec sierpnia wokalista przeszedł operację biodra, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Mimo powagi sytuacji, muzyk od początku wykluczał odwoływanie występów, które miał zaplanowane w niedalekiej przyszłości.

Występy na żywo to mój świat – niezagranie tych koncertów nie wchodziło w grę. Emerytura to nie jest, k***a, żadna opcja. Rozwiąż problem, ustal, co musisz zrobić, i wracaj do pracy – dodał.

Dodajmy, że muzyk powrócił na scenę zaledwie po trzech tygodniach od operacji, występując z zespołem Tool na festiwalu Riot Fest w Chicago.

Puscifer po raz pierwszy zagra w Polsce!

W 2026 roku po raz pierwszy do Polski przyjedzie formacja Puscifer. Zespół zagra w naszym kraju w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't, który pojawił się na półkach sklepowych na początku lutego tego roku. Koncert odbędzie się 28 października 2026 w warszawskim klubie Stodoła. W roli supportu na scenie pojawi się komik i muzyk Dave Hill.

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