Totalne szaleństwo na koncertach Artura Rojka! Artysta nie miał wyjścia i ogłosił dwa dodatkowe występy

Fani oszaleli na punkcie Artura Rojka. Artysta dokłada koncerty!To się nazywa udany powrót! Jesienna trasa koncertowa Artura Rojka okazała się strzałem w dziesiątkę i wyprzedała się w całości, a fani wciąż nie mają dość. Publiczność, która od 11 października ma okazję słuchać na żywo jego nowego materiału, przyjęła go niezwykle gorąco. To właśnie ogromne zainteresowanie sprawiło, że artysta podjął ważną decyzję. Wiosenna trasa „MIRAFIORI TOUR 2027”, promująca jego najnowszy album, zostanie rozszerzona o dwa kolejne przystanki. To świetna wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się zdobyć biletów na dotychczas ogłoszone występy.
Nowe koncerty w Białymstoku i Warszawie. Rusza sprzedaż biletówDo koncertowej mapy Polski dołączają dwa kolejne miasta. Artur Rojek wystąpi 5 kwietnia 2027 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, a 24 maja 2027 roku pojawi się na scenie Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Fani muszą się spieszyć, bo bilety na poprzednie koncerty rozchodziły się w błyskawicznym tempie. Sprzedaż wejściówek na nowe wydarzenia rozpocznie się już w środę, 21 października, o godzinie 12:00 i będzie prowadzona na platformie eBilet.pl.
Pierwsza płyta od sześciu latTrasa „MIRAFIORI TOUR 2027” to wyjątkowe wydarzenie w karierze artysty. Jest to kolejna odsłona koncertowej historii związanej z albumem „Chciałbym urodzić się żeby latałem”. To już trzecia solowa płyta Artura Rojka, ale jednocześnie jego pierwsze studyjne wydawnictwo od sześciu lat. Pierwsze daty wiosennej trasy ogłoszono jeszcze we wrześniu, w dniu premiery albumu. Zainteresowanie koncertami okazało się jednak tak duże, że decyzja o dodaniu kolejnych terminów była tylko kwestią czasu.
„MIRAFIORI TOUR 2027” – pełna lista koncertów
Oto zaktualizowana lista wszystkich miast, w których wiosną 2027 roku będzie można usłyszeć na żywo Artura Rojka:
- 02.04.2027 – Częstochowa, Filharmonia Częstochowska
- 05.04.2027 – Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska (NOWY KONCERT)
- 18.04.2027 – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca
- 20.04.2027 – Gdynia, Teatr Muzyczny
- 04.05.2027 – Lublin, Centrum Spotkania Kultur
- 08.05.2027 – Szczecin, Filharmonia
- 14.05.2027 – Bielsko-Biała, Cavatina Hall
- 24.05.2027 – Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA (NOWY KONCERT)