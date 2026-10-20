Totalne szaleństwo na koncertach Artura Rojka! Artysta nie miał wyjścia i ogłosił dwa dodatkowe występy

Fani oszaleli na punkcie Artura Rojka. Artysta dokłada koncerty!

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Pierwsza płyta od sześciu lat

„MIRAFIORI TOUR 2027” – pełna lista koncertów

To się nazywa udany powrót! Jesienna trasa koncertowaokazała się strzałem w dziesiątkę i wyprzedała się w całości, a fani wciąż nie mają dość. Publiczność, która od 11 października ma okazję słuchać na żywo jego nowego materiału, przyjęła go niezwykle gorąco. To właśnie ogromne zainteresowanie sprawiło, że artysta podjął ważną decyzję. Wiosenna trasa, promująca jego najnowszy album, zostanie rozszerzona o dwa kolejne przystanki. To świetna wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się zdobyć biletów na dotychczas ogłoszone występy.Do koncertowej mapy Polski dołączają dwa kolejne miasta.wystąpi, a. Fani muszą się spieszyć, bo bilety na poprzednie koncerty rozchodziły się w błyskawicznym tempie. Sprzedaż wejściówek na nowe wydarzenia rozpocznie się jużi będzie prowadzona na platformie eBilet.pl.Trasa „MIRAFIORI TOUR 2027” to wyjątkowe wydarzenie w karierze artysty. Jest to kolejna odsłona koncertowej historii związanej z albumem. To już trzecia solowa płyta Artura Rojka, ale jednocześnie jego pierwsze studyjne wydawnictwo od sześciu lat. Pierwsze daty wiosennej trasy ogłoszono jeszcze we wrześniu, w dniu premiery albumu. Zainteresowanie koncertami okazało się jednak tak duże, że decyzja o dodaniu kolejnych terminów była tylko kwestią czasu.

Oto zaktualizowana lista wszystkich miast, w których wiosną 2027 roku będzie można usłyszeć na żywo Artura Rojka:

02.04.2027 – Częstochowa, Filharmonia Częstochowska

05.04.2027 – Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska (NOWY KONCERT)

18.04.2027 – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

20.04.2027 – Gdynia, Teatr Muzyczny

04.05.2027 – Lublin, Centrum Spotkania Kultur

08.05.2027 – Szczecin, Filharmonia

14.05.2027 – Bielsko-Biała, Cavatina Hall

24.05.2027 – Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA (NOWY KONCERT)

Artur Rojek - najważniejsze kompozycje artysty: