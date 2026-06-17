Black Sabbath czy Deep Purple? Dopasuj muzyka do odpowiedniego zespołu [QUIZ]

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku zdecydowanie należały do tych dwóch zespołów. Z jednej strony Black Sabbath, legendarna formacja, która stworzyła fundamenty pod rozwój muzyki metalowej, a z drugiej Deep Purple, grupa, która postawiła na fuzję hard rocka z elementami klasyki.

Wszystko zaczęło się pod koniec lat sześćdziesiątych. Choć obie brytyjskie grupy wywodziły się z podobnych korzeni, ich ścieżki były zupełnie inne.

Ian Gillan postanowił wskazać najważniejszy hardrockowy zespół w historii. "Bez nich nie byłoby heavy metalu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oba zespoły mają miejsce wśród największych wykonawców w historii rocka. I to się już nigdy nie zmieni. Bez nich muzyka gitarowa na pewno nie wyglądałby tak samo.

W Black Sabbath, jak i Deep Purple na przestrzeni lat dochodziło do rotacji w składach. Glenn Hughes, basista i wokalista, może nawet pochwalić się tym, że był częścią historii obu zespołów.

Myślisz, że bez problemu odróżnisz muzyków tych dwóch legendarnych grup? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

Zadanie jest proste: my podajemy imię i nazwisko muzyka, a Wy musicie je dopasować do odpowiedniego zespołu. Żeby jednak nie było tak łatwo, nie pytamy o te najbardziej oczywiste postaci, jak Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Ian Gillan czy Roger Glover. Quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Fani Black Sabbath i Deep Purple nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

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