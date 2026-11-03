Trent Reznor i Atticus Ross wrócą z nową muzyką - ale nie jako Nine Inch Nails. Duet nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu z Bradem Pittem

Nine Inch Nails to jeden z najbardziej cenionych zespołów w świecie ciężkich brzmień. Formacja powstała pod koniec lat 80. z inicjatywy Trenta Reznora - po dziś dzień jej lidera, frontmana i od samego początku jedynego stałego członka.

Poza Reznorem już od dekady w skład Nine Inch Nails wchodzi także Atticus Ross. Panowie nawiązali współpracę początkowo wcale nie nad formacją. Poznali się już w latach 90., przez lata okazjonalnie pracowali przy różnych projektach, dopiero w 2010 roku ich wspólna działalność weszła na zupełnie inny poziom,

16 lat temu premierę miała pierwsza wspólna ścieżka dźwiękowa Reznora i Rossa. Mowa o nagrodzonej Oscarem muzyce do filmu The Social Network. W kolejnych latach kompozytorska współpraca obu Panów nabierała tempa, przynosząc im w końcu w 2020 roku kolejnego Oscara - za muzykę do animacji Soul (pol. Co w duszy gra?).

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Wydawało się, że póki co praca duetu Reznor-Ross w świecie filmu zostanie chwilowo zawieszona. Już pod koniec 2024 roku lider Nine Inch Nails zapewniał, że czas na to, aby grupa powróciła do fanów z nowymi dźwiękami. Owszem, w 2025 roku muzycy wydali, co prawda nadal ścieżkę dźwiękową, ale sygnowaną jako Nine Inch Nails, do filmu Tron: Ares, a w kwietniu tego roku ukazał się nagrany z DJ-em Boys Noize krążek Nine Inch Noize, to wciąż nie mamy tu do czynienia z pełnoprawnym albumem studyjnym. Choć grupa koncertowała w ubiegłym i na początku tego roku, to obecnie pozostaje raczej w uśpieniu - chyba już wiemy, dlaczego.

Nadchodzi nowa muzyka filmowa od Trenta Reznora i Atticusa Rossa

Choć zapewniali, że zrobią sobie przerwę od komponowania, to nie odmawia się tego przyjacielowi z dawnych lat. Okazuje się, że to właśnie duet Reznor-Ross odpowiada za ścieżkę dźwiękową do nowej produkcji w reżyserii Davida Finchera i według scenariusza Quentina Tarantino.

Mowa o filmie Dalsze perypetie Cliffa Bootha, w którym to Brad Pitt powróci do swojej oscarowej roli, który jednak przedstawi wydarzenia sprzed głośnego Pewnego razu… w Hollywood. To nie sami zainteresowani ogłosili swój udział w projekcie - informacja o tym, że to słynny duet właśnie stoi za ścieżką dźwiękową do filmu pojawiła się na plakacie.

Film Dalsze perypetie Cliffa Bootha będzie miał swoją kinową premierę, także w Polsce, 25 listopada. Około miesiąc później, 23 grudnia, produkcja trafi na platformę Netflix.

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