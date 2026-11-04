Beata Tyszkiewicz od lat unika mediów. Karolina Wajda ujawnia, w jakiej formie jest jej mama

Beata Tyszkiewicz wycofała się z życia publicznego. Karolina Wajda opowiedziała o mamie

Podczas wizyty w studiu „Pytania na śniadanie” Karolina Wajda opowiadała Katarzynie Dowbor o swoich losach oraz o tym, jak wyglądało jej dorastanie w domu słynnej pary, czyli reżysera Andrzeja Wajdy i aktorki Beaty Tyszkiewicz. W trakcie wywiadu gospodyni programu poruszyła wątek, który od dłuższego czasu nurtuje fanów artystki, i zapytała wprost o obecne samopoczucie jej matki.

Od wielu miesięcy Beata Tyszkiewicz całkowicie unika występów publicznych, ponieważ problemy zdrowotne skłoniły ją do zakończenia kariery zawodowej i wycofania się z mediów. Gwiazda omija imprezy branżowe i niemal cały czas przebywa we własnym domu. Mimo rezygnacji z obecności przed kamerami utrzymuje stały kontakt z rodziną, a regularne wizyty składa jej zwłaszcza córka, z którą łączy ją wyjątkowo silna więź.

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Prowadząca rozmowę Katarzyna Dowbor otwarcie przyznała, że bardzo chce usłyszeć świeże doniesienia na temat kondycji gwiazdy. Dziennikarka zaznaczyła przy tym, że zna Beatę Tyszkiewicz prywatnie i mówi do niej po imieniu. Z tego powodu dociekała u Karoliny Wajdy, w jakiej formie znajduje się obecnie 88-letnia aktorka i jak wygląda jej codzienność.

Słowa gościni przydadzą otuchy wielbicielom talentu artystki. Karolina Wajda szybko rozwiała wszelkie obawy telewidzów, podkreślając, że jej matce niezmiennie dopisuje pogoda ducha. Choć upływający czas i podeszły wiek wiążą się z pewnymi ograniczeniami, gwiazda nadal czerpie radość z codzienności i nie traci swojego słynnego poczucia humoru.

Dobrze się czuje, cały czas jest w swoim wspaniałym poczuciu humoru - powiedziała Karolina Wajda na antenie.

To jednak nie był koniec ciepłych słów. W wypowiedzi córki wyraźnie wybrzmiała ogromna czułość oraz silne przywiązanie do matki. Zaznaczyła, że Beata Tyszkiewicz stanowi dla niej wielkie oparcie i jest osobą absolutnie niezwykłą. Karolina Wajda dodała również, że artystka nieustannie zachwyca urodą, a jej wewnętrzny blask wykracza daleko poza samą atrakcyjność fizyczną.

Jest cudowna, jest dla mnie ogromnym wsparciem. Czuje się dobrze, na ile można się czuć, mając znaki nieskończoności w swoim wieku. (...) Nadal jest bardzo piękna i to piękno emanuje z niej – wyznała.