"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" powraca. Znamy szczegóły nowych odcinków

Fabuła 3. sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Co czeka bohaterów?

Dwie dotychczasowe, pełne rozmachu wyprawy u boku Annabeth Chase uświadomiły Percy'emu Jacksonowi, że bez jej wsparcia zupełnie by sobie nie poradził. Z tego powodu, gdy dziewczyna pada ofiarą porwania przez stronników Kronosa, tytułowy bohater bez wahania podejmuje się ryzykownej misji ratunkowej. W trakcie eskapady będzie musiał oswobodzić skutą łańcuchami boginię, stawić czoła tytułowej klątwie Tytana oraz powstrzymać zagładę Olimpu. Podczas tej wyprawy Percy'emu i Groverowi pomogą zupełnie niespodziewani sojusznicy, z którymi wspólnie spróbują przeciwstawić się brzemiennej w skutkach przepowiedni.

W głównych bohaterów produkcji ponownie wcielają się Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries oraz Aryan Simhadri, którym na ekranie partnerują Charlie Bushnell, Tamara Smart i Levi Chrisopulos.

Oficjalny zwiastun 3. sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Kiedy premiera 3. sezonu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" w serwisie Disney+?

Widzowie zobaczą nową odsłonę produkcji na platformie Disney+ już 20 listopada, kiedy to udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą trafiać do katalogu w odstępach tygodniowych. Za stworzenie trzeciego sezonu serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" odpowiadają bezpośrednio Rick Riordan oraz Jonathan E. Steinberg. Obaj twórcy znaleźli się także w szerokim gronie producentów wykonawczych, do którego należą również Dan Shotz, Craig Silverstein, Rebecca Riordan, reprezentujący The Gotham Group Ellen Goldsmith-Vein i Jeremy Bell, a ponadto Bert Salke, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Sarah Watson i Tamara Becher-Wilkinson. Z kolei przy dwóch finałowych epizodach tej serii funkcję producenta wykonawczego objęła Jet Wilkinson.

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