Odsprzedaż biletu jest legalna, dopóki nie przynosi zysku

Czternastu dni na zwrot nie ma

Biletu kupionego przez internet nie oddaje się w 14 dni jak butów czy książki. Ustawa o prawach konsumenta nie daje prawa odstąpienia od umowy o usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień albo okres ich świadczenia (art. 38 ust. 1 pkt 12). Koncert i mecz mają datę, więc wyjątek obejmuje oba. Z tej samej listy wynika, że nie zwraca się płyty dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli folię zdjęto po dostawie (pkt 9). Sprzedawca biletów może dać więcej, na przykład wymianę albo oficjalną odsprzedaż, ale to jego decyzja zapisana w regulaminie.

Ta sama ustawa wymienia też umowy, do których w ogóle się jej nie stosuje, i są wśród nich umowy dotyczące gier hazardowych (art. 3 ust. 1 pkt 2). Zakłady wzajemne, także zakłady przedmeczowe, podlegają ustawie o grach hazardowych i wymagają zezwolenia, którego udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Udzielił go między innymi spółce LV BET Zakłady Bukmacherskie.

Granicą jest zysk

Kto nie może pójść, może bilet sprzedać, a granicę wyznacza tu kodeks wykroczeń. Art. 133 § 1 karze tego, kto nabywa bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe w celu odprzedaży z zyskiem, i tego, kto takie bilety z zyskiem sprzedaje. Grozi za to areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności albo grzywna od 20 do 5000 zł, a karalne są też usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo (§ 2).

Przepis nie zakazuje więc odsprzedaży jako takiej. Bilet sprzedany za tyle, ile się za niego zapłaciło, nikomu zysku nie przynosi.

Na mecz bilet jest imienny z mocy ustawy

Przy koncercie organizator może zażądać dokumentu tożsamości przy sprzedaży biletu, ale nie musi (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, art. 9). Przy meczu piłki nożnej, na który organizator udostępnia co najmniej 1000 miejsc, ustawa wyboru nie zostawia. Bilet sprzedaje się po podaniu imienia, nazwiska i numeru PESEL zgodnych z dokumentem tożsamości. Dane umieszcza się na bilecie razem z numerem miejsca, a bilet jest ważny tylko z tym dokumentem (art. 15 ust. 1, 2 i 5).

Odsprzedaż biletu na mecz wymaga więc zmiany danych u organizatora albo jego dystrybutora. Bilet z cudzym nazwiskiem nie stanie się ważny z dokumentem nowego posiadacza, nawet jeśli przeszedł z rąk do rąk po cenie zakupu.

LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenie Ministerstwa Finansów. Gra u nielegalnych bukmacherów jest zabroniona. Hazard wiąże się z ryzykiem i jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Materiał sponsorowany