„Dom zły” po 17 latach. Tak zmieniły się gwiazdy głośnego filmu Wojciecha Smarzowskiego

Fabuła i premiera filmu „Dom zły”. Kiedy dzieło Wojciecha Smarzowskiego trafiło do kin?

Kinowa premiera jednego z najbardziej poruszających dzieł polskiej kinematografii odbyła się już siedemnaście lat temu. Trzymający w napięciu kryminał „Dom zły”, który wyreżyserował Wojciech Smarzowski, zadebiutował na wielkich ekranach dokładnie 16 września 2009 roku. Obraz błyskawicznie zdobył przychylność recenzentów i przyciągnął do kin setki tysięcy widzów, co przełożyło się na prestiżowe statuetki, w tym nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oceniany z perspektywy 2026 roku film nadal pozostaje bezkompromisowym i niezwykle ważnym rozliczeniem z epoką PRL.

Akcja produkcji rozgrywa się w zaśnieżonych Bieszczadach w 1982 roku, kiedy w Polsce trwa stan wojenny. Funkcjonariusze milicji organizują tam szczegółową wizję lokalną na miejscu dawnej, brutalnej zbrodni. Główny podejrzany dokładnie opisuje śledczym tragiczne wydarzenia, które miały miejsce cztery lata wcześniej w opuszczonym gospodarstwie. W trakcie czynności prowadzący sprawę milicjant orientuje się, że za morderstwem stoją powiązania polityczne, a samo dochodzenie zostało z góry ukartowane przez wysoko postawionych dygnitarzy.

MELLINA - Raczek

Obsada filmu „Dom zły”. Jakie role zagrali Jakubik, Dziędziel, Preis i Topa?

Wielki sukces artystyczny tej produkcji wynika przede wszystkim ze znakomitego, bardzo realistycznego aktorstwa. Twórca obrazu zaangażował do pracy sprawdzonych i zaufanych wykonawców, dzięki czemu wykreował na ekranie duszny, przytłaczający klimat świata pozbawionego nadziei. Postacie ukazano z bezlitosną szczerością za sprawą wybitnych polskich aktorów, którzy wcielili się w kluczowych bohaterów opowieści.

Arkadiusz Jakubik wcielił się w głównego podejrzanego, wycofanego zootechnika Edwarda Środonia. Artysta zabiegał o modyfikację pierwotnego tekstu scenariusza, ponieważ chciał, by jego postać wyglądała na całkowicie niewinną i zagubioną w okrutnym świecie.

w okrutnym świecie. Marian Dziędziel wykreował postać mrocznego gospodarza z Bieszczad. Grany przez niego Zdzisław Dziabas to niejednoznaczny bohater, którego chęć szybkiego zysku na produkcji bimbru prowadzi do niewybaczalnych zbrodni .

. Kinga Preis stworzyła znakomitą kreację ciężko doświadczonej przez życie kobiety. Jako Bożena Dziabasowa, czyli małżonka gospodarza, wchodzi w trudną i skomplikowaną relację z nieznajomym gościem .

. Bartłomiej Topa zagrał nieustępliwego funkcjonariusza prowadzącego sprawę. Wcielając się w porucznika Mroza, za wszelką cenę stara się ocalić resztki przyzwoitości i odkryć prawdę schowaną w dokumentach wywiadu, czym ryzykuje własne życie.

Aktorzy z filmu „Dom zły” po latach. Zobacz, jak bardzo zmieniły się gwiazdy produkcji

Od momentu zakończenia zdjęć w mroźnej scenerii Beskidu Niskiego upłynęło już bardzo dużo czasu. Prawie dwadzieścia lat odcisnęło wyraźne piętno na wizerunku gwiazd tego kultowego obrazu. Wszyscy odtwórcy pierwszoplanowych ról wciąż aktywnie pracują w zawodzie i regularnie dostarczają widzom nowych wrażeń, jednak ich wygląd, rysy twarzy oraz codzienny styl przeszły całkowicie naturalną przemianę.

Wiele gwiazd nabrało przez te lata dojrzałości i szlachetności w rysach twarzy, a surową, filmową charakteryzację zastąpiła współczesna elegancja, którą prezentują na czerwonych dywanach. Porównanie archiwalnych kadrów z planu zdjęciowego z aktualnymi fotografiami wywołuje ogromne wrażenie. W przygotowanej poniżej galerii znajduje się wyjątkowe zestawienie dokumentujące tę podróż w czasie. Warto przejrzeć te ujęcia, by osobiście ocenić spektakularną metamorfozę wizualną aktorów od dnia premiery tego głośnego przeboju kinowego.