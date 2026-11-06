„Dom zły” po 17 latach. Tak zmieniły się gwiazdy głośnego filmu Wojciecha Smarzowskiego

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-11-06 5:30

Wybitne i surowe role aktorskie stanowią fundament poruszającego „Domu złego”. Od momentu kinowego debiutu słynnego dzieła Wojciecha Smarzowskiego upłynęły już blisko dwie dekady. Sprawdź, jak na przestrzeni lat zmienili się odtwórcy kultowych postaci z tej produkcji.

Aktor Bartłomiej Topa w ciemnej marynarce i koszulce. O metamorfozach gwiazd filmu Dom zły przeczytasz na EskaRock.
Autor: AKPA

Fabuła i premiera filmu „Dom zły”. Kiedy dzieło Wojciecha Smarzowskiego trafiło do kin?

Kinowa premiera jednego z najbardziej poruszających dzieł polskiej kinematografii odbyła się już siedemnaście lat temu. Trzymający w napięciu kryminał „Dom zły”, który wyreżyserował Wojciech Smarzowski, zadebiutował na wielkich ekranach dokładnie 16 września 2009 roku. Obraz błyskawicznie zdobył przychylność recenzentów i przyciągnął do kin setki tysięcy widzów, co przełożyło się na prestiżowe statuetki, w tym nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oceniany z perspektywy 2026 roku film nadal pozostaje bezkompromisowym i niezwykle ważnym rozliczeniem z epoką PRL.

Akcja produkcji rozgrywa się w zaśnieżonych Bieszczadach w 1982 roku, kiedy w Polsce trwa stan wojenny. Funkcjonariusze milicji organizują tam szczegółową wizję lokalną na miejscu dawnej, brutalnej zbrodni. Główny podejrzany dokładnie opisuje śledczym tragiczne wydarzenia, które miały miejsce cztery lata wcześniej w opuszczonym gospodarstwie. W trakcie czynności prowadzący sprawę milicjant orientuje się, że za morderstwem stoją powiązania polityczne, a samo dochodzenie zostało z góry ukartowane przez wysoko postawionych dygnitarzy.

MELLINA - Raczek

Obsada filmu „Dom zły”. Jakie role zagrali Jakubik, Dziędziel, Preis i Topa?

Wielki sukces artystyczny tej produkcji wynika przede wszystkim ze znakomitego, bardzo realistycznego aktorstwa. Twórca obrazu zaangażował do pracy sprawdzonych i zaufanych wykonawców, dzięki czemu wykreował na ekranie duszny, przytłaczający klimat świata pozbawionego nadziei. Postacie ukazano z bezlitosną szczerością za sprawą wybitnych polskich aktorów, którzy wcielili się w kluczowych bohaterów opowieści.

  • Arkadiusz Jakubik wcielił się w głównego podejrzanego, wycofanego zootechnika Edwarda Środonia. Artysta zabiegał o modyfikację pierwotnego tekstu scenariusza, ponieważ chciał, by jego postać wyglądała na całkowicie niewinną i zagubioną w okrutnym świecie.
  • Marian Dziędziel wykreował postać mrocznego gospodarza z Bieszczad. Grany przez niego Zdzisław Dziabas to niejednoznaczny bohater, którego chęć szybkiego zysku na produkcji bimbru prowadzi do niewybaczalnych zbrodni.
  • Kinga Preis stworzyła znakomitą kreację ciężko doświadczonej przez życie kobiety. Jako Bożena Dziabasowa, czyli małżonka gospodarza, wchodzi w trudną i skomplikowaną relację z nieznajomym gościem.
  • Bartłomiej Topa zagrał nieustępliwego funkcjonariusza prowadzącego sprawę. Wcielając się w porucznika Mroza, za wszelką cenę stara się ocalić resztki przyzwoitości i odkryć prawdę schowaną w dokumentach wywiadu, czym ryzykuje własne życie.

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Od momentu zakończenia zdjęć w mroźnej scenerii Beskidu Niskiego upłynęło już bardzo dużo czasu. Prawie dwadzieścia lat odcisnęło wyraźne piętno na wizerunku gwiazd tego kultowego obrazu. Wszyscy odtwórcy pierwszoplanowych ról wciąż aktywnie pracują w zawodzie i regularnie dostarczają widzom nowych wrażeń, jednak ich wygląd, rysy twarzy oraz codzienny styl przeszły całkowicie naturalną przemianę.

Wiele gwiazd nabrało przez te lata dojrzałości i szlachetności w rysach twarzy, a surową, filmową charakteryzację zastąpiła współczesna elegancja, którą prezentują na czerwonych dywanach. Porównanie archiwalnych kadrów z planu zdjęciowego z aktualnymi fotografiami wywołuje ogromne wrażenie. W przygotowanej poniżej galerii znajduje się wyjątkowe zestawienie dokumentujące tę podróż w czasie. Warto przejrzeć te ujęcia, by osobiście ocenić spektakularną metamorfozę wizualną aktorów od dnia premiery tego głośnego przeboju kinowego.

Dom zły po 18 latach. Zobacz, jak dziś wyglądają gwiazdy filmu Smarzowskiego
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